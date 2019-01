/R E P R I S E -- 2e édition du Sommet Customer Journey - Expérience client : Je t'aime moi non plus!/





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En amour comme en affaires, chacun désire trouver le partenaire idéal... et maintenir une relation durable. D'où le thème de la 2e édition du Sommet Customer Journey, organisé par la firme de marketing numérique Symplify et l'agence numérique montréalaise Tink : « Expérience client : Je t'aime moi non plus! ». L'événement se tiendra le lundi 11 février 2019 à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), à Montréal, de 8 h à 16 h 30.

Dans un contexte où les entreprises cherchent à créer des expériences clients mémorables, mais où les consommateurs entretiennent souvent une relation amour-haine avec les marques... comment les marketeurs peuvent-ils se démarquer et rehausser la cote d'amour de leur entreprise?

Au programme :

1 panel où les idées s'entrechoquent : Fidéliser sans harceler , animé par Matthieu Dugal , avec Fabien Loszach ( Ogilvy Canada ), Nadia Seraiocco (UQAM, ICI Radio-Canada) et Charlie Fernandez (Studio Réverbère). Un regard critique sur les pratiques en expérience client.

L'hyperpersonnalisation - too close for comfort ? Richard Arpin , directeur, marketing relationnel et fidélisation à Vidéotron, expose l'urgence de faire évoluer les méthodes analytiques et de gérer la relation client plutôt que les campagnes.

Quand le physique et le numérique ne font qu'un : Jonathan Gendreau , vice-président marketing et numérique, Groupe BMR, livre les clés de son succès en conception de surfaces de détail.

Transformer et faire grandir son entreprise sans vendre son âme ! Marc-André Lebeau , président de Bicycles Quilicot, fait face au défi de conserver la culture client qui fait sa force alors que sa compagnie est en pleine croissance et en transition numérique.

Intégrer la gestion de la relation et de l'expérience client : Sol Tanguay , président d'Initiative Marketing, présentera un nouvel outil de génie, développé avec HEC Montréal, qui intègre CRM et CEM.

L'amour sans friction : Dominic Gagnon , cofondateur et président de Connect&Go, cité parmi les 15 personnes les plus innovantes au monde par le magazine américain BizBash , témoignera de son parcours fulgurant.

Le virage client : entre rêve et réalité ! Ariane Laverdure , directrice principale de l'expérience épargnant et marketing, Fonds de solidarité FTQ, et Antoine Desjardins , VP services-conseils, agence Tink, détailleront aléas et aspects pratiques de cette transformation cruciale.

. 1 atelier à choisir parmi 3 options :

Amour-haine avec la programmatique , avec Benoît Skinazi, VP ventes, district m

Design Thinking - L'empathie et le parcours client , avec Martin Proteau , directeur stratégie numérique et expérience client, agence Tink

Bien gérer une première « date » - tout sur le on-boarding ! Avec Antoine Grosfilley, VP marketing et stratégie, Symplify

