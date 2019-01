RSM et DSI signent un accord d'alliance stratégique en matière d'insolvabilité transfrontalière





Deux cabinets réputés et respectés au niveau mondial dans le domaine de la restructuration viennent de former une alliance stratégique et de mettre en place une collaboration internationale afin de mieux soutenir leurs clients respectifs dans le contexte d'une vague croissante d'insolvabilité transfrontalière et de projets de restructurations internationales.

RSM Restructuring Advisory LLP (« RSM »), cabinet britannique spécialisé dans les restructurations, faisant partie de RSM UK, cabinet spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, et la société américaine de restructuration, Development Specialists, Inc. (DSI), ont annoncé la signature d'un accord de collaboration et de renforcement de leurs services respectifs dans le traitement des cas transnationaux.

« Nous sommes ravis d'annoncer que nous allons collaborer avec DSI sur des projets transfrontaliers », a déclaré Graham Bushby, associé et responsable du conseil en restructuration chez RSM. « DSI travaille sur des dossiers transnationaux importants et apporte sur la scène une vaste expérience, que RSM peut compléter de façon compétente dans des pays extérieurs au marché américain. »

Bill Brandt, président exécutif de DSI, ainsi que Brad Sharp, son président et chef de la direction, ont déclaré que cette alliance devrait donner un énorme coup de pouce à leur cabinet, dans la mesure où les faillites et les insolvabilités commencent à prendre de plus en plus d'envergure.

« Les entreprises sont devenues interconnectées à de nombreux pays, si bien que lorsqu'une partie des activités connaît des problèmes financiers, les ramifications sont profondes et complexes », a confié M. Brandt. « En conséquence, le fait d'avoir accès aux ressources d'un groupe comme RSM à l'étranger devrait améliorer considérablement nos activités. Eux-mêmes vont bénéficier de nos 45 années d'expérience en matière de restructuration en Amérique du Nord. »

« Comme notre travail devient de plus en plus international, il était logique de rétablir une présence en Europe où nous avons exercé pendant de nombreuses années par le passé », a confié pour sa part M. Sharp. « Je me réjouis à l'idée d'une relation longue et productive avec RSM et son équipe exceptionnelle de professionnels de la restructuration. »

À propos de RSM UK :

RSM UK est l'un des principaux cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil destiné au marché intermédiaire et compte près de 3 500 partenaires et collaborateurs, répartis dans 35 sites à travers le Royaume-Uni. Pour l'exercice clos le 31 mars 2017, RSM a généré un chiffre d'affaires de 319 millions GBP. RSM UK est un cabinet membre de RSM International, le sixième plus important réseau mondial de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil. Ce réseau couvre plus de 120 pays, compte 800 bureaux et revendique plus de 43 000 collaborateurs, avec des revenus d'honoraires dépassant les 5 milliards USD.

À propos de Development Specialist, Inc. (DSI) :

DSI est un fournisseur de premier plan de services de conseil en gestion et de conseil financier aux entreprises qui ont des besoins en matière d'améliorations opérationnelles, de restructuration du bilan ou de gestion du redressement. DSI excelle grâce à la vaste expérience et aux compétences diversifiées de ses conseillers. L'équipe comprend des titulaires de masters en comptabilité professionnelle, des experts-comptables agréés, des conseillers agréés en insolvabilité et en restructuration, des experts légistes financiers agréés et des auditeurs internes agréés. En tant que l'un des premiers spécialistes du redressement aux États-Unis, DSI bénéficie désormais, en plus de son siège social à Chicago, d'une empreinte nationale significative avec des bureaux à New York, Los Angeles, San Francisco, en Floride du Sud, à Wilmington et à Columbus, Ohio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dsi.biz.

