BTIG Limited renforce son pôle « titres institutionnels » en nommant Nigel Fenn au poste de directeur général à Londres

LONDRES, January 28, 2019 /PRNewswire/ --

BTIG Limited, la filiale européenne de BTIG, LLC, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son pôle « titres institutionnels » suite à la nomination de Nigel Fenn au poste de directeur général. Depuis les bureaux de Londres, M. Fenn sera en charge des clients du pôle « titres institutionnels » européens et américains et se consacrera aux transactions de blocs sur les marchés développés, émergents et frontaliers.

Au cours de ses 25 années de carrière en tant que professionnel confirmé dans le domaine de la ventes et de la négociation de titres, M. Fenn a servi avec succès des clients aux États-Unis et en Europe. Avant de rejoindre BTIG, il a été directeur général chez UBS à Londres, où il a occupé pendant plus de 13 ans des postes de direction au sein de la division « Secondary European Equity Block » et a été en charge de la négociation de titres de la zone EMEA pour des clients américains. Auparavant, M. Fenn a occupé des postes similaires chez Bank of America Merrill Lynch et HSBC.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nigel au sein de BTIG. Sa nomination reflète notre engagement à nous entourer de professionnels capables de naviguer de manière transparente sur les marchés pour le compte de nos clients institutionnels. », a déclaré Christopher Rollins, PDG de BTIG Limited, « Sa connaissance des produits, son réseau de relations et sa compréhension approfondie de la structure du marché mondial viendront renforcer nos équipes, qui s'efforcent d'offrir des produits différenciés ainsi qu'un service exceptionnel à nos clients dans le monde entier. »

BTIG identifie des solutions de liquidité avancées et exécute des échanges et transactions pour le compte d'institutions et d'entreprises. Fonctionnant selon un modèle commercial sophistiqué et sans compromis, BTIG a pour objectif de fournir à ses clients des conditions d'exécution optimales. Jouissant d'un accès à plus de 50 centres financiers mondiaux, les professionnels de la vente et du négoce de titres basés en Europe de BTIG, ainsi que leurs homologues aux États-Unis, en Asie et en Australie, négocient chaque jour pour le compte de leurs clients.

BTIG Limited propose des produits et des services depuis son siège européen situé à Londres et ses bureaux à Édimbourg et Stockholm.

À propos de BTIG

BTIG est une société mondiale de services financiers, spécialisée dans la négociation institutionnelle, la banque d'investissement, ainsi que les services de recherche et de courtage connexes. Fortes d'une riche présence mondiale et de plus de 600 employés, BTIG, LLC et ses filiales opèrent à partir de 18 villes situées à travers les États-Unis, ainsi qu'en Europe, en Asie et en Australie. BTIG assure l'exécution, offre une expertise et des informations autour des titres, instruments dérivés, ETF, revenus fixes, devises et produits de base (contrats à terme, produits de base, opérations de change, taux d'intérêt, crédit, titres convertibles et titres privilégiés). Les capacités stratégiques de la société incluent l'exécution mondiale, le portefeuille, la négociation électronique et d'externalisation, la gestion de transition, la banque d'investissement, le courtage de premier ordre, l'introduction de capital, l'accès d'entreprise, la recherche, la stratégie, la gestion de commission, et plus encore.

