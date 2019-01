Firmenich & Cie, une des huit entreprises françaises à être Certifiée en matière d'égalité hommes-femmes par l'organisation EDGE





GENÈVE, Jan. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Firmenich & Cie, qui fait partie de la plus grande entreprise privée mondiale dans l'industrie des parfums et des arômes, est devenue la huitième entreprise en France, et la première dans son industrie, à obtenir la Certification EDGE sur l'égalité hommes-femmes au travail. Par cette reconnaissance, EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), principale norme au monde pour l'égalité hommes-femmes, atteste officiellement que Firmenich & Cie possède une force de travail diverse et inclusive. Sur le plan mondial, Firmenich est l'une des sept entreprises à avoir obtenu la certification mondiale sur l'égalité hommes-femmes au travail, la France se démarquant par sa culture d'entreprise inclusive et des opportunités de carrière égales pour tous.

« Je suis très fière que Firmenich & Cie soit devenue l'une des huit entreprises en France à être certifiée par EDGE en matière d'égalité entre les femmes et les hommes . Avec 44 % des positions de senior management occupées par des femmes, nous sommes bien au-dessus de la médiane nationale à 21 % », a déclaré Dominique Zundel, Présidente de Firmenich & Cie.

« Cette formidable reconnaissance fait de nous un employeur de choix pour les hommes et les femmes qui travaillent chez Firmenich & Cie, mais aussi un partenaire privilégié pour nos clients car des équipes diversifiées apportent une valeur ajoutée supérieure. »

« Nous félicitons Firmenich & Cie d'être devenue la première entreprise de son industrie à obtenir la certification EDGE», a commenté Aniela Unguresan, co-fondatrice de la Fondation Certifiée EDGE. « Firmenich a atteint des résultats exceptionnellement bons dans la culture d'inclusion et l'avancement de carrière. La proportion de femmes dans l'effectif global et aux positions de management est particulièrement remarquable comparé aux autres entreprises de l'industrie. »

« Je souhaite que Firmenich soit le meilleur endroit où travailler dans notre industrie. C'est pourquoi nous avons poursuivi les objectifs de la certification EDGE mondiale, tout en offrant une flexibilité au travail à nos collègues pour leur assurer un équilibre travail-vie privée optimal », a déclaré Mieke Van de Capelle, Chief Human Resources Officer de Firmenich. « Sur le plan mondial, nos collègues femmes représentent 40 % de notre management senior et de notre force de travail. Cette reconnaissance confirme que nous faisons de l'égalité hommes-femmes une priorité, bien au-delà de l'égalité salariale. Nous n'allons pas nous arrêter là pour autant car nous sommes déterminés à obtenir le plus haut niveau d'excellence dans ce domaine. »

De l'évaluation rigoureuse de EDGE, Firmenich & Cie est ressortie comme un employeur qui se consacre ardemment à l'égalité hommes-femmes, avec des pratiques déjà en place comme l'égalité salariale, une culture d'entreprise inclusive et d'excellentes notes de ses collaborateurs partout dans le monde sur l'égalité à l'embauche. Firmenich & Cie a notamment un pourcentage exceptionnel de conservation des employés post-congé maternité avec 100 % des femmes qui retournent dans l'entreprise dans les 12 mois suivants le congé maternité. Engagée à aider ses collègues à trouver un bon équilibre vie professionnelle/vie privée, Firmenich & Cie prouve par ce résultat exemplaire le succès de son programme de congé parental couplé avec une flexibilité du travail au moment du retour dans l'entreprise.

À propos de Firmenich

Fondée à Genève (Suisse) en 1895, Firmenich est la plus grande entreprise privée de l'industrie de la parfumerie et des arômes. Fidèle à sa mission de créatrice d'émotions positives pour améliorer naturellement le bien-être, Firmenich est à l'origine de nombreux classiques de la parfumerie et des arômes qui font le bonheur de plus de 4 milliards de consommateurs au quotidien. Réputée pour sa créativité, sa capacité d'innovation et son leadership dans le domaine de la durabilité, le groupe investit chaque année environ 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche, ce qui reflète son envie permanente de comprendre, de partager et de sublimer les trésors de la nature de manière responsable. Le chiffre d'affaires annuel de Firmenich s'élevait à 3,7 milliards de francs suisses à fin juin 2018. Pour plus d'information sur Firmenich, rendez-vous sur www.firmenich.com.

À propos de la Certification EDGE

EDGE est la principale norme au monde dans l'évaluation méthodologique et la certification d'entreprise en matière d'égalité des sexes. Elle évalue la maturité des organisations en termes d'équilibre hommes-femmes à travers leur activité, l'égalité salariale, l'efficacité de leurs politiques et de leurs pratiques pour assurer des parcours équitables tout en offrant une culture inclusive. Lancée lors du Forum Economique Mondial en 2011, la Certification EDGE a été conçue pour aider les entreprises à créer un environnement de travail optimal pour les hommes et les femmes et à en bénéficier. EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) signifie Dividendes Economiques pour l'Egalité des Sexes. C'est une norme reconnue pour sa rigueur et l'attention qu'elle porte à l'impact sur l'activité de l'entreprise.

La méthode d'évaluation méthodologique de EDGE a été développée par la Fondation Certifiée EDGE, qui continue à agir comme le gardien de la méthodologie et des standards de certification de EDGE. Sa branche commerciale, EDGE Strategy, travaille avec les entreprises pour les préparer à la Certification EDGE. La Certification EDGE travaille actuellement avec plus de 200 organisations à travers 50 pays et 23 industries.

