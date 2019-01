Twenty14 Holdings marque son entrée en Suisse avec le nouvel IntercityHotel à l'aéroport de Zurich





Twenty14 Holdings (T14H), la branche de LuLu Group International, basée à Abou Dhabi et spécialisée en matière d'investissement dans le secteur d'hospitalité, a conclu un contrat d'achat à terme avec le promoteur immobilier suisse Necron AG concernant le prochain hôtel IntercityHotel à l'aéroport de Zurich à Rümlang, en Suisse.

L'addition d'IntercityHotel marque l'entrée de Twenty14 Holdings en Europe continentale, et rejoint un portefeuille d'immobiliers de luxe ayant une valeur de 750 millions de dollars réparties au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Inde.

Cet hôtel de 4 étoiles comprenant 260 chambres, et construit à cet effet, sera situé à proximité de la gare Rümlang et de l'autoroute A1. Il offre des facilitées de liaisons de transport, dont un accès à l'aéroport international de Zurich en 10 minutes, tandis que le centre-ville se situe à une distance de 15 minutes de temps seulement de l'hôtel. L'établissement concevra des salles de réunion et des espaces consacrés aux événements, un restaurant, un centre de remise en forme intérieur, un spa et des parkings souterrains et extérieurs. Cette propriété est prévue d'ouvrir ses portes en 2020.

L'hôtel sera géré par Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotels AG) dans le cadre d'un contrat de location d'une durée de 20 ans. La conception de cet hôtel reposera sur les nouvelles normes de conception d'Intercity Hotels établies par le designer et l'architecte Matteo Thun. Tout en gardant à l'esprit les voyageurs d'affaires et les touristes, la propriété comportera aussi des chambres modernes et des espaces publics pour les invités.

Cet hôtel s'avère le premier de son genre parmi de nombreux projets de développement conçus par Necron AG en coopération avec Deutsche Hospitality. Quant à la société HVS Hodges Ward Elliott, elle agit en tant que conseiller exclusif pour Necron.

Commentant l'acquisition, Adeeb Ahamed, directeur général de T14H, a souligné: "Nous sommes ravis de faire notre entrée en Europe continentale marquée par notre premier immobilier à Zurich. Ceci reflète un exploit important dans le portefeuille de notre groupe, alors que nous travaillons pour devenir une société d'investissement d'une valeur d'un milliard de dollars d'ici 2020".

"Il s'agit d'un hôtel de développement captivant. Et, nous sommes extrêmement ravis de coopérer avec Twenty14 Holdings et Deutsche Hospitality. Nous espérons sincèrement que cette collaboration marquera le début d'un partenariat fructueux à long terme ", a déclaré Gerard van Liempt, PDG de Necron AG.

Pour sa part, Thomas Willms, PDG de Deutsche Hospitality a affirmé : "IntercityHotel à l'aéroport de Zurich servira à lancer notre marque en Suisse et d'ajouter à notre portefeuille un emplacement très attrayant". "Cet hôtel est le symbole de notre présence internationale croissante dans des sites stratégiques importants, et nous sommes ravis de compter parmi nous un partenaire aussi fiable tel que Twenty14 Holdings", a-t-il ajouté.

Cet hôtel est le deuxième établissement de Twenty14 Holdings géré par Deutsche Hospitality. La société d'hospitalité allemande exploite actuellement Steigenberger Hotel Business Bay de T14H à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

A noter que les cabinets d'avocats internationaux Trowers & Hamlins et Thouvenin Rechtsanwälte ont agi en tant que conseillers juridiques pour Twenty14 Holdings, avec ADB en tant que conseiller fiscal suisse.

A propos de Twenty14 Holdings

Twenty14 Holdings est la branche d'investissement de LuLu Group International dans le secteur d'hospitalité, créée en 2014 pour capitaliser sur la croissance du secteur d'hospitalité mondial. La société possède actuellement des actifs d'une valeur supérieure à 750 millions de dollars répartis en Europe, au Moyen-Orient et en Inde. En Europe, le groupe détient l'historique Waldorf Astoria Edinburgh - The Caledonian en Écosse et a également conclu un contrat d'une valeur de 110 millions de livres britanniques avec le promoteur immobilier Galliard Homes pour créer un luxueux hôtel cinq étoiles au 1-5 Great Scotland Yard, l'ancien siège de la Police métropolitaine à Londres. La société est copropriétaire de l'hôtel Sheraton à Oman à Muscat, une merveille architecturale cinq étoiles comprenant 230 chambres, qui a rouvert ses portes en 2016. La société est également propriétaire du Steigenberger Hotel Business Bay à Dubaï et de trois autres établissements en Inde.

À propos de Deutsche Hospitality

Deutsche Hospitality regroupe quatre marques d'hôtels distinctes sous un même toit. Steigenberger Hotels and Resorts dispose de 60 hôtels répartis dans des bâtiments historiques traditionnels et des résidences urbaines animées. Il offre également des oasis de bien-être et de beauté situés au coeur de la nature. MAXX by Steigenberger - est un nouveau concept charismatique qui met l'accent sur l'essentiel, et ce conformément à sa devise "MAXXimise ton séjour". Les hôtels de marque Jaz in the City reflètent le style de vie métropolitain et s'inspirent de la scène musicale et culturelle locale. Et, IntercityHotel offre 40 hôtels urbains de haut de gamme, tous situés à une courte distance de marche des gares ou des aéroports. Trente hôtels supplémentaires sont actuellement en phase de développement. Cela signifie que le portefeuille de Deutsche Hospitality comprend désormais plus de 130 hôtels répartis sur trois continents.

À propos de Necron AG

Necron AG (Necron) est une société de développement et d'investissement dans le secteur immobilier basée en Suisse, qui se concentre sur l'immobilier commercial en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. La stratégie adoptée par Necron consiste à sécuriser des terrains et / ou des bâtiments pour le développement d'hôtels, de bureaux, de stockages sécurisés et de bâtiments commerciaux. Necron travaille actuellement dans le développement de quatre hôtels pour le groupe Deutsche Hospitality.

