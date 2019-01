Forrester prédit l'avenir des technologies de l'information





Une version plus audacieuse et immersive des technologies de l'information provoquera une nouvelle vague d'innovations et d'opportunités

LONDRES, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- De nos jours, le succès des entreprises est en grande partie déterminé par leur capacité à exploiter la technologie à son plein potentiel. Cette réalité nous mène vers un futur très différent pour ce qui est de l'organisation des technologies de l'information (TI), où l'innovation axée sur la technologie deviendra une compétence essentielle alors que les frontières entre les technologies de l'information et l'entreprise auront tendance à disparaitre.

Traditionnellement, la plupart des organisations européennes considéraient que les technologies de l'information jouaient un rôle de soutien. Cette vision s'est radicalement transformée. Plusieurs acteurs ? des clients aux dirigeants ? se sont unis pour forcer les technologies de l'information à jouer un rôle plus important au sein de l'entreprise et à faire en sorte que la technologie puisse concevoir de nouvelles fonctionnalités permettant de façonner et d'orienter la stratégie et les opérations d'une entreprise.

L'avenir des technologies de l'information aura des répercussions sur cinq domaines essentiels. Les entreprises devraient donc surveiller ces symptômes pour savoir si les technologies de l'information immersives approchent et à quel moment :

Les conseils d'administration et les PDG porteront leur regard au-delà des finances pour valoriser les technologies de l'information. Les parties prenantes maîtriseront les différentes solutions technologiques ainsi que la manière dont la technologie commerciale est employée pour obtenir un avantage stratégique. À la lumière des incertitudes économiques telles que le Brexit, les indicateurs ne seront plus axés sur les coûts, mais sur la valeur de la flexibilité et de la célérité. Les allocations budgétaires se feront en temps réel. De plus en plus d'organisations s'éloigneront des cycles budgétaires annuels pour adopter un modèle de financement plus flexible permettant de réaffecter facilement le budget, le capital humain et l'innovation axée sur la technologie. Le Shadow IT va disparaitre. Les chefs d'entreprise s'engageront dans un partenariat immersif avec les technologies de l'information en créant des équipes agiles dont les membres apporteront des compétences en matière de TI et un sens des affaires permettant de tirer profit des technologies existantes et émergentes. Les figures de directeur des systèmes d'information (DSI) vont se multiplier. Le rôle changeant du DSI passera d'une fonction de soutien à une figure centrale de l'activité de l'entreprise, évoluant ainsi de gestionnaire à innovateur et de technocrate à visionnaire. Étant donné que les frontières entre les entreprises et les technologies de l'information sont en train de disparaitre, il n'y aura plus d'environnement spécifique aux technologies de l'information ou d'exploitation. Tout va simplement converger en une seule stratégie technologique cohérente. Les lacunes en matière de compétences technologiques vont se réduire. Les rôles des technologies de l'information ne reposeront plus sur des compétences ni sur des hiérarchies spécifiques, mais seront dynamiques en ce qui concerne la tâche à accomplir et devraient permettre de tirer parti des capacités et des compétences d'un plus large éventail de sources.

Téléchargez le guide gratuit de Forrester pour savoir comment vous préparer à l'avenir des technologies de l'information.

