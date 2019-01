Cannabis Europa : Le futur du cannabis thérapeuthique en France et en Europe se joue à Paris

Firmenich & Cie, qui fait partie de la plus grande entreprise privée mondiale dans l'industrie des parfums et des arômes, est devenue la huitième entreprise en France, et la première dans son industrie, à obtenir la Certification EDGE sur l'égalité...

ION, le plus important fournisseur mondial de solutions de négociations, d'analyse et de gestion des risques dans le domaine de la gestion des marchandises et de la trésorerie, est fier d'annoncer que son client, le détaillant britannique...