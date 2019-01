AMPLEXOR remporte à nouveau un contrat avec la DG CONNECT de la Commission européenne





AMPLEXOR, l'un des principaux prestataires de solutions globales de contenu et linguistiques, vient de remporter un contrat de traduction de quatre ans, avec la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG CONNECT), de la Commission européenne. La DG CONNECT est chargée de développer un marché numérique unique pour le marketing, le commerce électronique et les télécommunications, afin de générer une croissance intelligente et durable en Europe.1

C'est la quatrième fois consécutive qu'AMPLEXOR remporte ce contrat, poursuivant ainsi une coopération de plus d'une décennie.

Remporter le contrat signifie qu'AMPLEXOR traduira les notifications et tous les documents connexes, envoyés à la Commission européenne, par les instances réglementaires nationales. Le contenu à traduire concerne l'article 7 de la directive-cadre 2002/21/CE (modifiée par la directive 2009/140/CE).

« AMPLEXOR s'est toujours engagée à fournir à la Commission européenne des traductions de calibre mondial et un soutien aux projets, qui répondent aux besoins complexes de l'organisation », a déclaré Daina Misina-Eglite, vice-présidente exécutive Public & Médias, chez AMPLEXOR. « Nous apprécions grandement le maintien de notre relation avec la DG CONNECT. »

AMPLEXOR est au service des institutions publiques de l'Union européenne et du monde entier depuis plus de 30 ans et revendique donc une compréhension complète des projets et des exigences de communication du secteur public.

À propos d'AMPLEXOR

AMPLEXOR International, installée au Luxembourg, figure parmi les principaux fournisseurs de solutions numériques, offrant des solutions de conformité, d'expérience numérique et de contenu, à l'échelle mondiale. En croissance continue depuis sa fondation en 1987, et présente aujourd'hui dans plus de 23 pays, AMPLEXOR aide les clients des secteurs clés comme les sciences de la vie, la fabrication, l'énergie et l'environnement, le secteur public et la défense, l'aérospatiale et les transports, à atteindre l'efficacité des processus, à générer davantage de revenus, et à réduire les délais de commercialisation, tout en assurant la qualité et la conformité. Les solutions clés en main d'AMPLEXOR prennent en charge les processus clés du secteur et comprennent des services de technologie logicielle, de conseil, d'intégration systèmes, linguistiques, et de gestion de contenus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.AMPLEXOR.com.

