TUMI dévoile une campagne mondiale mettant en vedette Lenny et Zoë Kravitz





NEW YORK, 28 janvier 2019 /CNW/ - TUMI, la grande marque internationale de voyage et d'art de vivre, a lancé sa dernière campagne mondiale, illustrant le sens des quêtes personnelles et mettant en vedette le légendaire musicien, designer et acteur Lenny Kravitz et sa fille, l'actrice et musicienne Zoë Kravitz.

La campagne, dirigée par Eliot Rausch, se déroule aux Bahamas, le paradis bien-aimé qui a forgé l'âme de la famille Kravitz. Tout en honorant la transmission des traditions, des récits et des valeurs familiales de génération en génération, TUMI se joint aux Kravitz pour leur premier projet de film ensemble. Le projet porte sur une quête intimiste qui mène là où tout a commencé; les Kravitz mettent en lumière le renforcement des liens entre les personnes ainsi que le rôle de soutien important que joue TUMI. Il est clair que la destination ne représente pas l'enjeu et que ce sont plutôt les moments précieux vécus le long du parcours qui comptent.

« Pour moi, cette campagne porte sur l'établissement de liens avec nous-mêmes, avec nos racines et entre nous », mentionne Zoë Kravitz. « J'ai adoré travailler avec TUMI, et l'idée de raconter une histoire de voyage, de famille et de rapprochement avec mes origines m'a beaucoup plu. Ce fut une expérience incroyable de me rendre de l'autre côté de l'île pour la première fois afin de voir d'où ma famille est originaire et de rendre hommage à nos aînés et à ceux qui nous ont précédés; vivre cela avec mon père a été formidable. »

« Je suis un client de TUMI et un admirateur de la marque depuis que je fais des tournées », dit Lenny Kravitz. « Lorsque vous voyagez et que votre vie se trouve essentiellement dans une valise, vos bagages deviennent un prolongement de votre maison - et de vous-même d'ailleurs. C'est la seule chose qui vous accompagne toujours : dans l'avion, dans l'autocar de tournée, dans la chambre d'hôtel, dans les coulisses ou sur le plateau. Ainsi, vous voulez qu'ils soient fiables et durables, et qu'ils se distinguent. Pour moi, TUMI incarne pleinement toutes ces qualités. Travailler sur la campagne a été très gratifiant. En plus d'avoir eu l'occasion de représenter un excellent produit, j'ai vécu une expérience de grande collaboration, car j'ai participé à de nombreux aspects créatifs de la campagne. »

En 1983, TUMI a commercialisé son nylon balistique, un matériau ultra-résistant qui a révolutionné le marché du voyage. Le nylon balistique a été utilisé à l'origine par les forces militaires lors de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les soldats contre les éclats d'obus; TUMI l'a incorporé dans la fabrication de ses bagages afin de créer des sacs conçus pour résister à l'usure d'une vie très mouvementée. Après des essais rigoureux qui ont prouvé la résistance du matériau, TUMI y a ajouté sa fonctionnalité brevetée; on a ainsi mis au point des caractéristiques intérieures et extérieures (poches avec fermeture éclair, poignées télescopiques, systèmes à roues doubles, système de fixation Add-a-Bag, systèmes d'expansion, et programme de récupération de produits TUMI Tracer®) destinées à faciliter la vie en voyage. Cette combinaison a engendré le compagnon de voyage le plus fiable et le plus éprouvé que l'industrie ait jamais vu. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, TUMI renouvelle sa collection phare avec Alpha 3.

« Avec le lancement d'Alpha 3, nous avons pris tout ce que nous représentons en tant que marque et nous l'avons poussé un peu plus loin », déclare Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI. « Nous avons toujours été inspirés en nous rappelant que ce sont nos produits qui permettent à ces récits de voyage de continuer, et nous avons été ravis que Lenny et Zoë Kravitz veuillent partager avec nous leur voyage exceptionnel. »

La collection Alpha 3 sera déclinée dans une vaste gamme de produits de voyage, de sacs à dos, de sacs de jour, d'accessoires et d'autres articles. Les produits de la collection seront en vente dans les boutiques TUMI du monde entier et sur TUMI.com, et leur prix se situera entre 35 $ et 1 175 $. La campagne se déroulera mondialement, tant dans les médias sociaux (notamment sur Facebook et Instagram) que par affichage sur les panneaux numériques.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI fabrique des articles de voyage et d'affaires - des incontournables haut de gamme - conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en voyage. Alliant caractère fonctionnel et esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à faire des déplacements une expérience dynamique en étant des partenaires à vie des gens qui voyagent et qui se consacrent à divers accomplissements dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans plus de 75 pays, par l'intermédiaire d'environ 2 000 points de vente. Pour en savoir davantage au sujet de TUMI, rendez?vous sur www.TUMI.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/812587/TUMI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

