TUMI annonce une campagne mondiale mettant en scène Lenny et Zoë Kravitz





NEW YORK, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- TUMI, la grande marque internationale des voyages et de l'art de vivre, a lancé sa toute dernière campagne, illustrant la signification des voyages personnels avec la légende de la musique, créateur et acteur, Lenny Kravitz et sa fille, l'actrice et musicienne Zoë Kravitz.

Cette campagne, menée sous la direction d'Eliot Rausch, a été réalisée aux Bahamas, le célèbre havre de paix qui a établi l'âme de la famille Kravitz. Tout en saluant la transmission de la tradition, du récit et des valeurs familiales de génération en génération, TUMI rejoint les Kravitz pour leur projet cinématographique, pour une quête intime où tout a commencé, illustrant le resserrement des liens que nouent les personnes, et l'important rôle d'appoint que joue TUMI ? comprenant que ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais les précieux moments créés tout au long du chemin.

« Pour moi, cette campagne s'intéresse aux liens que nous nouons avec nous-mêmes, avec nos racines et avec les autres », explique Zoë Kravitz. « J'ai adoré travailler avec TUMI et l'idée de raconter une histoire à propos des voyages, de la famille et des liens avec ses racines. C'était formidable de se rendre de l'autre côté de l'île pour la première fois pour voir d'où venait ma famille et pour rendre hommage à nos anciens et à ceux qui nous ont précédés ? et vivre cela avec mon père a été monumental. »

« Je suis client de TUMI et un admirateur de la marque depuis aussi longtemps que je fais des tournées », explique Lenny Kravitz. « Quand vous voyagez et que vous vivez dans vos valises, vos bagages deviennent un prolongement de votre maison, et de vous-même. C'est quelque chose qui est toujours avec vous : dans l'avion, dans le bus de la tournée, dans votre chambre d'hôtel, en coulisses, ou sur scène. C'est pour cela qu'il faut qu'ils soient fiables, durables et qu'ils transmettent un message. Pour moi, TUMI incarne au mieux toutes ces qualités. Travailler pour cette campagne a été très gratifiant. Non seulement j'ai eu l'occasion de représenter un grand produit, mais ça a été une expérience très collaborative puisque j'ai participé à de nombreux aspects créatifs de la campagne. »

En 1983, TUMI a lancé son produit phare Ballistic Nylon, un matériau qui a révolutionné le marché du voyage. Utilisé au départ par l'armée pour protéger les soldats contre les éclats d'obus pendant la Deuxième Guerre mondiale, TUMI a intégré ce matériau ultrarésistant à ses bagages pour réaliser des sacs qui pouvaient endurer une vie faite de multiples voyages. Après que des essais ont montré que ce matériau résistait, TUMI y a ajouté sa fonctionnalité brevetée : des poches U-zip, des poignées télescopiques, des systèmes à deux roues, Add-a-Bag, et des systèmes d'extension, TUMI Tracer®?des caractéristiques à l'intérieur et à l'extérieur conçues pour faciliter la vie des grands voyageurs. Cette combinaison a créé le compagnon de voyage le plus fiable et le plus éprouvé du secteur. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, TUMI retravaille sa collection emblématique avec Alpha 3.

« Avec le lancement d'A3, nous avons pris tout ce que nous défendons en tant que marque et nous sommes allés plus loin », explique Victor Sanz, directeur créatif chez TUMI. « Cela nous a toujours motivés de nous rappeler que ce sont nos produits qui permettent à ces récits de voyage de continuer, et nous avons été très heureux que Lenny et Zoë Kravitz partagent leur voyage parfait avec nous. »

Alpha 3 sera proposé dans une vaste gamme de produits de voyage, de sacs à dos, de sacs pour la journée, d'accessoires, et plus encore. La collection sera proposée au prix de détail compris entre 35 et 1 175 dollars dans les boutiques TUMI à travers le monde et sur TUMI.com. La campagne sera menée mondialement sur tous les réseaux sociaux de la marque, comme Facebook et Instagram, OOH et Digital.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits essentiels de voyage et de déplacements d'affaires de classe mondiale, conçus pour moderniser, simplifier et magnifier tous les aspects de la vie en déplacement. En mêlant une fonctionnalité sans faille et un esprit d'ingéniosité, nous avons pour vocation de faire des voyages un partenaire de toute une vie pour les voyageurs et les créateurs, dans la poursuite de leurs passions. La marque est commercialisée à travers le monde dans plus de 75 pays et environ 2 000 points de vente. Pour en savoir plus sur TUMI, rendez-vous sur www.TUMI.com

