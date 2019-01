PharmaFuturetm annonce qu'en 2018, l'adoption du numérique par les médecins se généralise





Pfizer et Merck reculent au classement

PRINCETON, New Jersey, Jan. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Indegene, le principal prestataire mondial de solutions de soins de santé, a publié aujourd'hui son Rapport d'étude 2018 sur les compétences numériques des prestataires de soins de santé, par le biais de PharmaFuturetm, sa plateforme de connaissances. L'étude indique qu'à ce jour, le plus fort mouvement d'adoption du numérique par les professionnels de la santé a été observé en 2018, s'il l'on se réfère aux études correspondantes réalisées ces trois dernières années, de 2015 à 2017. Les médecins se tournent chaque jour un peu plus vers le numérique. Les revues médicales pour les données cliniques et les agents de liaison des services médicaux sont les deuxièmes canaux d'information scientifique particulière des médecins, au moment de décider des programmes de traitement des patients. Les rapports de personne à personne restent le mode d'interaction privilégié, même si cette façon de procéder progresse très faiblement ces trois dernières années. Parmi les canaux numériques, les sites Web des marques ont été la première source d'information pour les médecins, suivis des courriels, des webinaires et des podcasts.

L'étude révèle que les médecins recherchent de façon croissante des données cliniques et des données probantes pour formuler leur programme de traitement, outre des informations fournis par les compagnies pharmaceutiques sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments. L'une des constatations connexes relatives aux données probantes, est que les sites Web des marques pharmaceutiques présentent des lacunes dans leur conception, ce qui complique la tâche des médecins.

Selon Gaurav Kapoor, le directeur général adjoint d'Indegene, « les efforts déployés par le secteur pharmaceutique pour passer rapidement au numérique, comme observé dans la dernière édition du rapport, sont de bon augure pour l'écosystème de la santé. Bien que nombre de lacunes doivent être comblées avant que le secteur ne devienne vraiment numérique comme l'est le grand public, la volonté de fournir des données omnicanales à la demande est un indicateur de la participation du secteur pour améliorer le traitement des patients. »

Les professionnels de la santé classent GlaxoSmithKline (GSK) et AstraZeneca (AZ) parmi les deux meilleures sociétés ; elles fournissent du contenu en combinant les canaux d'une façon qui leur convient bien. Pfizer et Merck glissent à la troisième place du classement, alors qu'elles occupaient les deux premières places ces trois dernières années.

L'étude a également évalué la façon dont les médecins préfèrent communiquer avec leurs patients. Si les médecins américains préfèrent utiliser les portails Web et les courriels pour partager des informations ou des mises à jour, les textos et les messageries sont plus largement utilisés ailleurs dans le monde. Le vidéo-clavardage pour partager de l'information avec les patients est limité parmi les médecins, quel que soit l'endroit. Les spécialistes en urologie, en médecine d'urgence, en pneumologie, en immunologie et en dermatologie, arrivent en tête de l'interaction numérique avec les patients aux États-Unis, comparé aux autres spécialités.

Outre l'oncologie, la neurologie et la médecine d'urgence, les spécialistes en immunologie et ophtalmologie sont considérés comme les plus grands utilisateurs des canaux numériques pour leurs besoins en termes de contenu.

À propos de PharmaFuturetm

PharmaFuturetm est une plateforme de partage des connaissances non inféodée à une marque, créée par Indegene pour échanger sur les dernières tendances et les développements dans le monde pharmaceutique numérique. Lancée en 2011, PharmaFuturetm accueille une série de manifestations dans différentes parties du monde, invitant les visionnaires en matière de deep tech et du secteur pharmaceutique à faire progresser chaque année l'indice de maturité numérique. Les études annuelles menées par PharmaFuturetm couvrent des sujets tels que l'adoption du numérique par les professionnels de la santé, les spécialistes du marketing et les représentants médicaux et la maturité numérique des actifs des entreprises pharmaceutiques, comme les sites Web, le contenu et les canaux. Des livres blancs et des études de cas pertinents pour le secteur sont également disponibles dans le répertoire des ressources du site Web.

À propos d'Indegene

Indegene (www.indegene.com) permet aux organisations de soins de santé du monde entier de relever leurs défis complexes, en intégrant de manière transparente l'analyse, la technologie, l'exploitation et l'expertise médicale, afin de produire de meilleurs résultats pour la santé et les opérations. Les solutions d'Indegene basées sur IP aident ses clients à augmenter leurs revenus et à améliorer leur productivité en leur permettant de faire un bond transformationnel vers l'avant dans la numérisation de l'engagement des clients, les réformes de la santé, la réduction des coûts des soins de santé et l'amélioration des résultats thérapeutiques.

