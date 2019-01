Le Salon International de l'Auto de Montréal conserve une place de choix auprès du public québécois et a présenté une expérience événementielle unique pendant 10 jours





MONTRÉAL, le 27 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La 76e édition du Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM) vient de se conclure au Palais des congrès de Montréal. Malgré le cocktail météo à avoir frappé la grande région Montréalaise, les organisateurs de l'événement présenté par Desjardins Assurances sont fiers d'annoncer que 190 638 passionnés d'autos étaient au rendez-vous du 18 au 27 janvier.

« Nous sommes heureux des résultats du Salon, et surtout des commentaires et de la réception positifs des gens sur cette édition. En dépit d'une météo très rude dès le premier dimanche, combinant tempête de neige, poudrerie, et accès difficile vers les centres urbains, le public était au rendez-vous. Une augmentation des visites remarquée pendant les journées où la météo était plus clémente, démontre une fois de plus que le public est friand d'automobiles, et que le SIAM constitue une plateforme où l'innovation et la nouveauté deviennent accessibles à tous. La programmation renouvelée, avec la création des 3 nouveaux espaces : la Boîte Noire, le Générateur et le Garage amènent le salon à un tout autre niveau. Cela confirme que les efforts déployés par l'équipe du Salon pour continuellement renouveler l'expérience visiteur porte fruit » mentionne Dany Lemelin, président du SIAM.

Des résultats très positifs !

Le Générateur : une trentaine de conférences, 20 exposants, et une ode à la mobilité électrique;

La Boîte Noire : cette exposition éphémère, en collaboration avec OB Prestige Auto a présenté 3 bolides spectaculaires qui ont volé la vedette : Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera RS, et FELINO cB7 R

Le Garage : 10 voitures modifiées et uniques;

Deux primeurs nord-américaines, 33 primeurs canadiennes et 15 présentations spéciales; dont 12 prix de l'AJAC, pour les manufacturiers gagnants de la voiture de l'année dans leur catégorie;

Un record de 43 voitures électriques, hybrides, hybrides branchables et à l'hydrogène exposées;

Un parcours électrique unique, qui identifie les voitures électriques sur un plan et dans les allées du Salon sur les 3 niveaux;

Plus de 1571 essais routiers; 12 modèles de véhicules électriques étaient disponibles avec les essais routiers CAA-Québec.

En plus des essais privés chez Toyota avec Toyota Prius Prime Hybride Rechargeable, et la Toyota Mirai à pile à combustible à hydrogène;

Plus de 500 voitures en exposition sur les 4 niveaux du Palais des congrès;

La Place Continental, où les visiteurs sont venus rencontrer leurs animateurs et chroniqueurs automobiles préférés;

Une Avant-Première Bénéfice, affichant complet et caractérisée par la grande générosité de l'industrie automobile et des Montréalais avec 1 024 289 $ remis en une seule soirée;

Le tirage d'une Eclipse Cross SE 2019 de Mitsubishi, d'une valeur de plus de 31 000 $. Le gagnant de ce magnifique véhicule est Frederic Perron de Laval .

Desjardins Assurances a présenté le Salon International de l'Auto de Montréal, une réalisation de la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal (CCAM), en collaboration avec le Journal de Montréal. C'est ainsi que nous vous donnons rendez-vous pour la 77e édition du Salon, du 17 au 26 janvier 2020.

