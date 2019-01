Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste





OTTAWA, le 27 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste :

« Aujourd'hui, nous pleurons plus de six millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste ainsi que d'innombrables autres victimes des atrocités perpétrées par le régime nazi. Nous rendons également hommage aux survivants de la Shoah. Nous reconnaissons non seulement les cicatrices qu'ils portent, mais aussi leurs histoires d'espoir, de courage et de persévérance face à des horreurs innommables.

« L'Holocauste nous rappelle tristement les dangers de la haine et de la discrimination, et démontre que l'inaction et l'indifférence provoquent des conséquences irréversibles. En ce jour, nous disons à nouveau, 'plus jamais'. Nous nous réengageons à demeurer vigilants face à la menace de génocide. Nous devons préserver les histoires de ceux qui ont vécu les horreurs de la Shoah afin que notre génération et celles à venir n'oublient jamais ces événements.

« Nous devons également reconnaître l'histoire de l'antisémitisme au Canada et ses conséquences dévastatrices. En novembre dernier, le gouvernement a présenté des excuses attendues depuis longtemps pour l'inaction et l'apathie du Canada à l'égard des Juifs durant le régime nazi. En adoptant la politique d'immigration honteuse surnommée "aucun, c'est encore trop," notre pays a condamné de nombreux Juifs aux camps de la mort nazis, notamment les centaines de réfugiés juifs qui étaient à bord du MS St. Louis. Aucune parole ne peut effacer cette tragédie, mais nous espérons sincèrement que ces excuses aideront à préserver les leçons que nous avons tirées.

« Nous ne sommes pas à l'abri des conséquences de l'ignorance et de la haine. La violence, la xénophobie et l'antisémitisme existent encore aujourd'hui. Le meurtre de onze Juifs à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, l'une des attaques les plus meurtrières contre des Juifs de l'histoire de l'Amérique du Nord, reste encore dans nos mémoires. Le gouvernement demeurera solidaire de la communauté juive au Canada et à travers le monde et dénoncera toujours l'antisémitisme, la haine et le racisme à l'origine de ces gestes odieux.

« En ce jour solennel, nous rendons hommage à la résilience du peuple juif, autant par nos paroles que par nos gestes. Pour tenir nos engagements, nous devons nous dresser contre l'antisémitisme dans nos communautés, célébrer nos différences et puiser notre force dans notre diversité. »

