Déclaration du Comité paralympique canadien au sujet des Championnats du monde de paranatation de 2019





OTTAWA, 27 janv. 2019 /CNW/ - Le Comité international paralympique a annoncé aujourd'hui sa décision de retirer les Championnats du monde de paranatation de 2019 à Kuching en Malaisie à la suite de la déclaration du gouvernement malaisien selon laquelle aucun nageur israélien n'aurait le droit d'entrer au pays pour concourir.

Les Championnats du monde devaient se tenir du 29 juillet au 4 août, et l'IPC se mettra dès maintenant à l'oeuvre afin de trouver un nouvel hôte.

Déclaration de Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien :

« Le Comité paralympique canadien félicite le Comité international paralympique d'avoir pris les mesures appropriées afin de déplacer les Championnats du monde de paranatation de cette année. L'inclusion est une de nos principales valeurs, et nous croyons que tout athlète qui se qualifie pour un événement sportif doit être autorisé à y participer. Les raisons politiques ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un athlète peut participer à une compétition, et aucune forme de discrimination ne doit être tolérée. Tous les athlètes méritent de concourir dans un environnement sécuritaire et inclusif. »

