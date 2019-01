Le gouvernement du Québec souligne la Journée de l'alphabétisation familiale





QUÉBEC, le 27 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, ont tenu à souligner aujourd'hui la Journée de l'alphabétisation familiale. Diverses activités de lecture ont lieu dans les bibliothèques et les organismes d'alphabétisation aux quatre coins du Québec.

Les ministres profitent de cette journée pour rappeler à quel point le rôle des parents et des grands-parents est important dans l'apprentissage de la lecture et le développement du plein potentiel des enfants.

Citations

« Donner aux enfants le goût d'apprendre à lire et à écrire, dès la petite enfance, est essentiel au développement du plein potentiel de nos tout-petits. Les parents jouent un rôle de premier plan dans cet apprentissage. Lire avec son enfant, c'est non seulement se rapprocher de lui, mais c'est aussi lui ouvrir les portes de la connaissance. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je salue le travail de tous les organismes qui ont mis sur pied des activités aujourd'hui et qui en organisent tout au long de l'année dans le but de faire baisser le taux d'analphabétisme et d'aider nos enfants à apprendre à lire dès le plus jeune âge. Les bénéfices de l'alphabétisation sont multiples et se répercutent sur toute la société. Je salue aussi le courage des adultes qui entreprennent une démarche d'alphabétisation. Ils découvriront le plaisir de lire, qui est contagieux et se partage tout au long de la vie. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de de l'Enseignement supérieur

Fait saillant

Célébrée chaque année le 27 janvier, la Journée de l'alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada pour célébrer le plaisir de lire et d'apprendre en famille et pour encourager les familles canadiennes à consacrer au moins 20 minutes par jour à une activité favorisant l'apprentissage. Cette journée est marquée par des milliers d'événements et d'activités à l'échelle du pays.

Lien connexe

https://www.fondationalphabetisation.org/soutien/journee-lalphabetisation-familiale/

