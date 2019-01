Déclaration du premier ministre au sujet de la démission de l'ambassadeur du Canada en Chine





OTTAWA, le 26 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la démission de l'ambassadeur du Canada en Chine, l'honorable John McCallum :

« Hier soir, j'ai demandé à John McCallum de me remettre sa démission de son poste d'ambassadeur du Canada en Chine et je l'ai acceptée.

« Pendant près de vingt ans, John McCallum a servi les Canadiens avec honneur et distinction. Il a occupé divers postes au Conseil des ministres au fil des ans, dont ceux de ministre de la Défense nationale, ministre des Anciens Combattants et, dernièrement, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Dans le cadre de ces dernières fonctions, le Canada a accueilli plus de 39 500 réfugiés syriens. Son travail demeure une source d'inspiration pour les Canadiens et un exemple pour le reste du monde. Je le remercie, ainsi que sa famille, pour ses nombreuses années de service.

« Conformément à la pratique établie, Jim Nickel, chef de mission adjoint à l'ambassade du Canada à Beijing, représentera à présent le Canada en Chine en tant que chargé d'affaires. »

