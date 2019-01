Québec solidaire s'attends à une hausse record du salaire minimum





MONTRÉAL, le 26 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le député d'Hochelaga-Maisonneuve pour Québec solidaire, Alexandre Leduc, a pressé le ministre du Travail, Jean Boulet, de dévoiler la teneur de la prochaine hausse du salaire minimum et « d'arrêter de tenir les Québécois et Québécoises dans le noir » .

« Qu'est-ce que le ministre attends? Les attentes des travailleurs et des travailleuses sont claires, l'économie est en santé et le 15$ de l'heure est plus jamais atteignable», a expliqué le député de Québec solidaire. «Monsieur Boulet doit faire mieux que son prédécesseur s'il se dit préoccupé par la situation. En 2019, personne ne devrait travailler à temps plein sans avoir de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille» a-t-il conclu.

Habituellement, les hausses annuelles du salaire minimum sont annoncées à la fin de l'année. En décembre, le ministre Boulet se disait «très sensible» à la question du salaire minimum. Deux mois plus tard, il n'a toujours rien laissé transparaître sur ses intentions quant à la hausse qui entre traditionnellement en vigueur le 1er mai.

De nombreuses études démontrent que le 12$ de l'heure actuelle ne permet pas aux familles de sortir de la pauvreté et qu'une hausse substantielle du solde minimal est nécessaire. Au Québec, ce sont plus de 760 000 Québécois qui vivent avec moins de 15$ de l'heure.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

