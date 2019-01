La plate-forme médiatique ouverte de Tencent aide les créateurs de contenu de la planète à localiser leurs créations pour le public chinois





BEIJING, 26 janvier 2019 /CNW/ - Lors du gala annuel de cette année réservé à la plate-forme médiatique ouverte de Tencent qui a eu lieu à Beijing le 23 janvier 2019, les dirigeants de celle-ci et les créateurs de contenu ont discuté des innovations et des changements survenus au sein de l'industrie du contenu au cours de la dernière année. Quatre partenaires internationaux, soit Zoomin.TV, Insight Entertainment, VSMEDIA et Tastemade, ont remporté le Content Contribution Award (prix de contribution au contenu) de 2018, alors que WebTVAsia a été honoré en gagnant le prix pour les micro-courts métrages de l'année.

La plate-forme a aussi fait part de ses réussites en signant des ententes avec des acteurs mondiaux du contenu, ayant conclu des accords de collaboration avec un certain nombre d'organisations de partout dans le monde reconnues pour la qualité de leurs créations, et aidé de nombreuses entités étrangères actives dans ce domaine à localiser leur contenu pour le public chinois.

La plate-forme médiatique ouverte de Tencent ajoute du contenu international à son amalgame de médias, accélérant son processus de diversification de contenu

À l'heure actuelle, les partenaires étrangers de la plate-forme sont principalement des réseaux multicanaux spécialisés dans le tourisme, les sports et l'alimentation, ainsi que dans de courtes vidéos mettant en vedette des célébrités issues de la Malaisie, de la Thaïlande, de Singapour, des États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Australie, de l'Espagne, du Brésil, de la Corée du Sud et du Japon, de même que de plusieurs autres pays.

La présentation de contenu créé à l'extérieur du marché local peut non seulement promouvoir la diversification de l'offre que propose la plate-forme médiatique ouverte de Tencent afin de mieux répondre aux attentes des téléspectateurs, mais aussi aider les créateurs de contenu à tirer des enseignements de leurs modèles matures assurant la gestion du marketing et de la production de contenu voué au divertissement et au loisir, et aussi de leur vaste expérience en matière de normes de l'industrie au sein de leurs marchés respectifs, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.

En 2018, la plate-forme a signé une entente exclusive de contenu avec le Real Madrid, dont le fil d'actualité est distribué de manière synchrone auprès de plusieurs plates-formes de nouvelles et d'information de premier plan, y compris Tencent News, Tencent Video, QQ browser, QZone, WeChat, Kuaibao, QQ Kandian et QQ Tribe, sous la gestion de l'équipe de la plate-forme médiatique ouverte de Tencent.

En septembre 2018, la plate-forme et Tourism Malaysia ont lancé conjointement « We Are In Malaysia », une émission de télévérité portant sur le tourisme présentée à titre d'une série de courtes vidéos. En fonction du comportement des consommateurs d'information diffusée en continu, la plate-forme rassemble plusieurs partenaires de production et de distribution de premier plan, invitant les célébrités de la vidéo diffusée en continu de Chine et de Malaysie a se joindre à ces derniers pour faire valoir les caractéristiques les plus uniques et les plus intéressantes de la Malaisie en ciblant quatre aspects : la cuisine du pays, ses nombreuses îles, sa culture et son écologie locale. Les vidéos produites par le groupe ont été visionnées à 347 millions de reprises lors des 70 premiers jours. Étant une solution marketing complète pour les créateurs de contenu original, la production et la distribution du programme reflètent pleinement les capacités globales de la plate-forme que sont la planification, la distribution et la promotion.

Alors que les auditoires chinois ont clairement exprimé leur désir de voir davantage de voyages, de sports et de contenu apparenté provenant de l'étranger, et que les organisations étrangères vouées au divertissement, aux sports et au tourisme cherchent à accroître leur présence en Chine, la plate-forme médiatique ouverte de Tencent, grâce à ses capacités en matière de données attribuables à la solution d'acheminement d'information de Tencent, peut assurer l'appariement précis nécessaire entre le contenu et l'auditoire cible, unifiant l'utilisateur et la valeur de la marque.

La plate-forme accueillant favorablement le contenu produit à l'étranger, elle va au-delà des limites de son écosystème traditionnel de contenu

Le marché de la consommation de contenu est actuellement en hausse, alors que la disponibilité de contenu riche continue d'accroître l'intérêt des téléspectateurs chinois envers des ensembles de contenu encore plus diversifiés. En instaurant du contenu provenant de partout dans le monde, la plate-forme reliera à elle-même un nombre toujours grandissant de créateurs de courte vidéo de grande qualité, des diffuseurs en direct et d'autres producteurs professionnels de contenu dans le but de fournir aux auditoires du contenu médiatique riche plus personnalisé et plus interactif.

Même si le secteur national du contenu de la Chine se développe rapidement, il en est à ses débuts comparativement au marché étranger. En prenant par exemple la courte vidéo, les joueurs étrangers disposent d'un plus grand nombre d'équipes professionnelles de production, la qualité de celle-ci étant aussi grande que celle des stations de télévision. Étant le dépôt principal de contenu de Tencent, la plate-forme a conclu des partenariats avec un grand nombre d'organisations internationales de premier plan du domaine du contenu, aidant non seulement de telles entités étrangères à investir la Chine, mais apportant aussi au public chinois du contenu international de qualité et présentant aux producteurs chinois des modèles matures de production de contenu, ce qui permettra d'améliorer et d'enrichir l'écosystème national du contenu.

