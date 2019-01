USONICIG annonce le Vapouround Bus Tour pour célébrer le lancement du nouveau produit ZIP





LONDRES, 26 janvier 2019 /PRNewswire/ -- USONICIG, le fabricant et innovateur d'appareils de vapotage à ultrasons, a annoncé le lancement de son nouveau produit ZIP, et invite les amateurs de vapotage à rejoindre son Vapouround Bus Tour au Royaume-Uni.

Le nouveau kit de pods ZIP d'USONICIG est doté de la technologie brevetée améliorée de vapotage à ultrasons de la société, et est le premier produit pod mod qui incorpore une conception de remplissage à rotation supérieure (TRF - Top Rotate Filling). Cela simplifie le processus de remplissage d'e-liquide, en ne requérant qu'une seule étape pour ouvrir l'embout.

CY Kong, directeur des produits chez USONICIG, a déclaré : «?Les produits pod mod sont très en vogue chez les consommateurs de dispositifs de vapotage parce qu'ils sont portables, compacts et faciles à utiliser. Mais la contrainte d'avoir à remplir l'e-liquide par le fond est assez ennuyeuse. Non seulement USONCIG a modernisé sa technologie de vapotage par ultrasons et l'a appliquée à la gamme ZIP, mais la société a également repensé le processus de remplissage d'e-liquide, passant de la méthode traditionnelle de remplissage par le fond à la méthode TRF, permettant aux gens de procéder à un remplissage rapide, d'où notre slogan "Get It Quick".?»

S'associant à Vapouround, USONICIG embarque sur le Vapouround Bus Tour à travers le Royaume-Uni pour célébrer le lancement du kit de pods ZIP. L'extérieur du Vapouround Bus a été entièrement repeint et transformé en une affiche ZIP, qui comprend le slogan du produit, «?Get It Quick?», et qui met en valeur la conception TRF du pod ainsi que sa facilité d'utilisation.

Les adeptes du vapotage et les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur l'actualité du vapotage sont invités à monter à bord de l'autobus et à essayer le nouveau ZIP. Le calendrier du Vapouround Bus Tour est le suivant.

DATE LIEU Samedi 16 février 2019 Vapeshack-Manchester Vendredi 01 mars 2019 Beeston Town Tour Mardi 12 mars 2019 Long Eaton Tour Dimanche 31 mars 2019 The King of Vapes-Manchester

À propos de Vapouround

Après avoir commencé comme magazine de style de vie en 2015, Vapouround s'est tourné vers le secteur du vapotage et est depuis lors la publication professionnelle incontournable du vapotage. Il s'agit de la principale publication commerciale du Royaume-Uni et de l'Irlande traitant du vapotage, avec une base d'abonnés et de distributeurs B2B fidèles croissante. Il dispose d'un service de sevrage tabagique ambulant, le Vapouround Bus, qui diffuse un message de lutte contre le tabac dans tout le Royaume-Uni.

À propos d'USONICIG

USONICIG a été fondée en 2014 par China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. et s'attèle à la recherche et au développement de produits de vapotage sains. USONICIG a obtenu au total 255 brevets, dont 38 au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 63 brevets d'invention en Chine et à l'étranger, 146 brevets d'utilité et 8 brevets de conception en Chine et à l'étranger. Avec ses avancées dans la recherche et le développement, la conception de produits et la fabrication, USONICIG est devenue un leader du secteur du vapotage.

La gamme de produits ZIP d'USONICIG est conforme à la Directive sur les produits du tabac 2014/40/UE (TPD) et a obtenu une autorisation de vente au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Il est disponible à la vente en ligne et dans les magasins de vapotage locaux.

