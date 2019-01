Société québécoise du cannabis - Les salarié-es de la succursale Sainte-Catherine Ouest choisissent la CSN





MONTRÉAL, 26 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Hier soir, le Syndicat des employé-es de la SQDC (CSN) a déposé une requête en accréditation pour représenter les salarié-es de la succursale Sainte-Catherine Ouest, à Montréal.

Ces travailleuses et ces travailleurs rejoignent ainsi les salarié-es des succursales de Trois-Rivières, Mascouche et du boulevard l'Acadie, à Montréal qui ont joint la CSN dans les jours suivant l'ouverture de la SQDC, en octobre dernier. Une agente de relation du travail du Tribunal administratif du travail traite actuellement les dossiers de ces trois succursales.

Pour la CSN, il en va de l'intérêt des travailleuses et des travailleurs de la SQDC d'unir leurs forces au sein d'une même organisation syndicale pour entamer la négociation d'une première convention collective. Représentant les salarié-es de nombreux organismes gouvernementaux, dont ceux de la SAQ, la CSN regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 26 janvier 2019 à 07:20 et diffusé par :