Championnats du monde junior de patinage de vitesse sur courte piste 2019 - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 70 000 $





MONTRÉAL, le 26 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 70 000 $ pour l'organisation et la tenue des Championnats du monde junior de patinage de vitesse sur courte piste, qui se déroulent du 25 au 27 janvier 2019 à Montréal.

La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, sera présente aux finales et à la remise des médailles, qui se tiendront aujourd'hui en après-midi, pour applaudir la relève sportive canadienne et internationale, alors que de jeunes athlètes des quatre coins du monde seront réunis sur la ligne de départ de cette compétition d'envergure.

L'aide financière est accordée par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

« C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici, étant passée par ces étapes cruciales du parcours sportif d'un jeune athlète. Je suis heureuse de m'associer à cette compétition d'envergure qui met en valeur le talent, la rigueur et la discipline des jeunes. Ceux-ci nous rappellent l'importance de l'activité physique et nous inspirent à bouger davantage. Les Championnats permettent de positionner Montréal et le Québec tout entier parmi les joueurs majeurs sur l'échiquier mondial en matière d'expertise et de savoir?faire, et nous pouvons en être fiers ».

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

L'événement a lieu moins d'un an après le succès des Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste de l'ISU, qui se sont déroulés au même endroit, à Montréal. L'organisation peut compter sur les médaillés olympiques Kim Boutin et Samuel Girard, tous deux ambassadeurs des Championnats.

