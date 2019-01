/R E P R I S E -- Avis média - La Fête des neiges se poursuit ce week-end/





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les activités hivernales reprennent ce samedi dès 10 h à la Fête des neiges de Montréal. Munis de tuques, mitaines et habits de neige, petits et grands sont attendus au parc Jean-Drapeau afin de profiter des nombreux événements spéciaux et activités à l'horaire.

En primeur ce week-end, 26 et 27 janvier 2019

Samedi et dimanche, la Fête des neiges accueille La Course des Tuques en tournée . Venez jouer dehors avec vos personnages préférés de La Course des Tuques et des Mini-Tuques. Mehdi Bousaidan, qui interprète le rôle de Zac, sera présent samedi entre 13 h et 14 h pour signer des autographes et prendre des photos.

. Venez jouer dehors avec vos personnages préférés de La Course des Tuques et des Mini-Tuques. Mehdi Bousaidan, qui interprète le rôle de Zac, sera présent samedi entre 13 h et 14 h pour signer des autographes et prendre des photos. Samedi à 14 h, le Duo Trad présentera, en musique et en chansons, les grandes étapes de l'histoire de la musique d'ici.

présentera, en musique et en chansons, les grandes étapes de l'histoire de la musique d'ici. Dimanche à 11 h et 14 h, les six jeunes à l'énergie débordante des Cool Kids prendront contrôle de la scène et offriront aux jeunes leurs chansons originales.

prendront contrôle de la scène et offriront aux jeunes leurs chansons originales. Samedi et dimanche dans la Zone Faim de Loup, le duo Jitensha vous transportera à une époque plus simple en interprétant leur musique country et folk préférée.

Les incontournables de la Fête des neiges

Descentes givrées ($)

Bateau de glace

Sculpture sur glace en direct

Tours de traîneaux à chiens ($)

Lancer de la hache

Camions de rues

Et une foule d'autres activités gratuites!

Dates : Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier 2019



Heures : 10 h à 17 h



Lieu : Parc Jean-Drapeau



Accès : Transports collectifs

Station de métro Jean-Drapeau





En voiture

Pont Jacques-Cartier, sortie parc Jean-Drapeau ou pont de la Concorde, par l'autoroute Bonaventure



Stationnement média : Stationnement P10 (deux espaces réservés aux médias)

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque du Soleil, l'Association des stations de ski du Québec, La Course des Tuques, Minute Maid, Coors Light, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

