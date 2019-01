Le Trump International Hotel Washington, D.C. hissé au rang des quatre lauréats américains du prix Traveller's Choice Award, de TripAdvisor





Le Trump International Hotel® Washington, D.C. a annoncé aujourd'hui s'être vu attribué par TripAdvisor®, le plus grand site de voyage au monde, deux Prix Traveller's Choice, le classant au 4e rang des meilleurs hôtels de luxe aux États-Unis, et au 7e rang des hôtels aux États-Unis. Pour sélectionner les lauréats des prix Traveller's Choice, l'agence TripAdvisor a analysé les millions d'avis et d'opinions recueillis au cours d'une même année dans le monde entier.

Ouvert en septembre 2016, l'hôtel a rapidement atteint, auprès des vacanciers, voyageurs d'affaires et groupes, une réputation mondiale pour l'excellence du service offert. Le directeur général, Mickael Damelincourt, un vétéran de douze ans des Trump Hotels, dirige son équipe de direction exécutive très expérimentée dans la quête quotidienne de l'excellence. Il a confié : « Le fait qu'avec une passion constante, l'équipe offre des expériences exceptionnelles à nos clients nous distingue de la concurrence. C'est ce qu'apprécient les clients qui attendent un service personnalisé et une constante reconnaissance durant leur séjour chez nous ».

« Dès que nous avons ouvert nos portes, le Trump International Hotel est rapidement devenu l'un des meilleurs hôtels au monde. En plus d'un emplacement idéal, nous avons un produit absolument incomparable et, surtout, une incroyable équipe », a ajouté Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organisation.

Confirmant son prestige, le Trump Washington, D.C. a également été primé en octobre dernier, parmi les hôtels les plus luxueux au monde en 2018, sur la Liste vérifiée du Forbes Travel Guide, où il figure aux côtés de seulement 58 hôtels au monde dans 17 pays. Cette distinction est survenue quelques mois après que l'hôtel obtienne la désignation « Forbes Five Star », et ce, après seulement une année complète d'exploitation, ce qui témoigne du service extraordinaire offert par cette équipe.

À propos du Trump® International Hotel Washington, D.C.

L'ancien bureau de poste historique de Washington a été restauré au-delà de sa splendeur initiale et porte fièrement son appellation emblématique de Trump® International Hotel Washington, D.C., un hôtel cinq étoiles qui hisse la Pennsylvania Avenue à un nouveau niveau de luxe. Les luxueuses chambres et suites, parmi les plus spacieuses que l'on puisse trouver à Washington, D.C., sont parées de plafonds hauts de 16 pieds, de grandes fenêtres, d'éléments de menuiserie historiques magnifiquement restaurés, ainsi que d'appliques et de chandeliers en cristal scintillant. Parmi les 35 suites, figure la Trump Townhouse avec son entrée privée sur la Pennsylvania Avenue. Avec ses 6 300 pieds carrés d'espace intérieur, il s'agit de la suite la plus spacieuse et la plus luxueuse de Washington, D.C., ainsi que l'une des plus grandes du pays. L'hôtel offre également un total de 38 000 pieds carrés d'espaces dédiés à la tenue de réunions et d'événements, y compris l'opulente Salle de bal présidentielle de 13 200 pieds carrés, la plus vaste parmi tous les hôtels de luxe de Washington, un Spa et un centre de remise en forme de 10 000 pieds carrés, ainsi que le tout premier restaurant BLT Prime de Washington, fondé par le chef cuisinier David Burke, et le Sushi Nakazawa du chef Daisuke Nakazawa, deuxième établissement de ce type dans le pays. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.trumphotels.com/washington-dc. Connectez-vous avec nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos des TRUMP HOTELStm

Trump Hotelstm est une marque de complexes touristiques et d'hôtels de luxe cinq étoiles dont la mission est d'offrir d'extraordinaires expériences client et un hébergement de luxe. Ses hôtels au design exceptionnel, situés dans des lieux emblématiques, placent les clients au coeur de chaque destination. Chaque propriété propose une variété d' offres comprenant des programmes ciblés conçus pour le client, et chaque hôtel a un design distinct, culturellement pertinent, dont l'architecture emblématique reflète la destination. Philosophie de la marque, le slogan « Never Settle » (Ne jamais s'installer) imprègne chaque jour une culture de travail, qui incite tant les dirigeants dévoués que les talentueux collaborateurs à optimiser l'expérience client en respectant des normes rigoureuses et en prêtant la plus grande attention aux détails.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 janvier 2019 à 06:15 et diffusé par :