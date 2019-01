Le ministre Jolin-Barrette doit revoir ses priorités en immigration





MONTRÉAL, le 26 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Au lendemain des révélations du ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, sur l'accumulation de 18?000 demandes non traitées, le responsable solidaire en matière d'immigration, Andrés Fontecilla, invite le ministre à revoir les priorités de son gouvernement et à abandonner la promesse électorale de réduction des seuils d'immigration pour se concentrer sur les problèmes urgents.

«?Comment est-ce possible que le ministre de l'Immigration ait pris des mois à aller voir son ministère pour découvrir qu'il y a 18?000 dossiers en attente de traitement?? Ce n'est pas une surprise. Ça fait longtemps que c'est dénoncé par des organismes tels que l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration?», défend le député de Laurier-Dorion.

Andrés Fontecilla suggère fortement au ministre de renoncer à la promesse faite par la Coalition Avenir Québec lors des dernières élections d'abaisser dès cette année les seuils d'immigration de 50?000 à 40?000. Selon le député solidaire, le ministre Jolin-Barrette et son gouvernement auraient intérêt à refaire leurs devoirs et commencer par régler les problèmes existants, à commencer par l'arriéré de plus de 18 000 dossiers.

«?On ne peut envisager de modifier les seuils d'immigration sans avoir une vision globale de la situation ni avoir fait le constat des problèmes existants au sein du ministère. Nous avons encore une fois la preuve que la CAQ a fait une promesse qui lui semblait populaire sans avoir une vision d'ensemble, ni même une connaissance des rouages de l'immigration au Québec. M. Jolin-Barrette est en train de se rendre compte que cette promesse est tout à fait irréalisable?», affirme M. Fontecilla.

Vu l'urgence et la complexité de la situation, Québec solidaire demande que le gouvernement engage plus de personnel et donne immédiatement plus de ressources au ministère de l'Immigration pour traiter rapidement les demandes en attente de traitement.

«?Le ministère de l'Immigration a l'obligation d'agir rapidement, mais il ne faut pas que le traitement soit bâclé. Ces 18?000 dossiers sont souvent des dossiers familiaux, c'est donc environ 60?000 personnes qui attendent une décision. Ces gens ont choisi le Québec et le ministère a le devoir d'examiner leurs demandes avec attention, dans leur intérêt et aussi dans celui du Québec.?»

