Correction - Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de certains produits de nouilles de marque Ottogi en raison de la présence non déclarée d'oeufs





OTTAWA, le 25 janv. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 23 janvier 2019 a été corrigé pour identifier correctement les produits touchés. Les corrections apportées à ces produits sont indiquées par un astérisque (*).

L'industrie procède au rappel de certains produits de nouilles de marque Ottogi parce que ces produits pourraient contenir des oeufs qui n'ont pas été déclarés sur l'étiquette. Les personnes allergiques aux oeufs ne doivent pas consommer les produits visés décrits ci-dessous.

Les produits suivants ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, et au Québec et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Ottogi « Jin Ramen Spicy - nouilles style oriental » 600 g (120 g x 5) Emballage extérieur: 6 45175 52015 3 Emballage intérieur: 6 45175 52012 2 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.20.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Jin Ramen Mild -nouille de style asiatique » 600 g (120 g x 5) Emballage extérieur: 6 45175 52014 6 Emballage intérieur: 6 45175 52011 5 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Plain Instant Noodle »* 110 g* 6 45175 52201 0* Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Asian Style Instant Noodle -Yeul Noodle Bowl »* 115 g* 6 45175 57071 4* Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Jin Ramen saveur douce (bol de nouilles) » 110 g 8 801045 571362 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Jin Ramen (Hot) - nouille de style asiatique » 110 g 6 45175 57163 6 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Jjajang Bokki - Sauce blackbean nouille (bol) » 120 g 6 45175 57143 8 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Korean Style Instant Noodle - Snack Ramen » 6 x 62 g Emballage extérieur: 6 45175 92077 9 Emballage intérieur: 6 45175 57264 0 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Odongtong Myon - Épicée de fruits de mer saveur udon (bol) » 100 g 6 45175 57282 4 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Asian Style Instant Noodle- Jjajang Noodle » 675 g (135 g x 5) Emballage extérieur: 6 45175 52144 0 Emballage intérieur: 6 45175 55009 9 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Odongtong Myon - Épicée de fruits de mer saveur udon (multipack) » 600 g (120 g x 5) Emballage extérieur: 6 45175 52294 2 Emballage intérieur: 6 45175 52288 1 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au NOV.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Ramen Bokki (coupe) » 120 g 8 801045 571386 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au JUL.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette Ottogi « Buckwheatchilli noodle » 5 unités 6 45175 52252 2 Dates « meilleur avant » de JAN.15.2019 jusqu'au JUL.21.2019 inclusivement, et dont la présence d'oeufs n'est pas déclaré sur l'étiquette

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Si vous êtes allergique aux oeufs, ne consommez pas les produits visés par le rappel puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Réactions

Aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 26 janvier 2019