Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 25/01/2019 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 17 millions $6, 12, 20, 24, 40, 42 & 47. No comp. 44 POKER LOTTO Main gagnante: 6-D, 5-C, 5-H, 4-S, Q-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE...

Étant donné les records de température glaciale et le ciel gris qui continuent d'affliger la province, il n'est pas surprenant que les Québécois souhaitent prendre une pause du dégivrage, des gros manteaux et des grands froids. Sunwing permet aux...