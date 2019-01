Placements Franklin Templeton Canada annonce des séries à frais intégrés à tarification préférentielle





TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Placements Franklin Templeton Canada a annoncé le lancement de quatre nouvelles séries avec frais intégrés - les séries PA, PA (couverte), PT et PT-$US - à tarification préférentielle et transfert automatique quotidien pour les investisseurs et conseillers avec rémunération sous forme de commissions.

« Nous continuons de rechercher des façons de simplifier notre structure de frais, a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton Canada. Cette nouvelle tarification préférentielle garantit que les conseillers avec rémunération sous forme de commissions obtiendront toujours pour leurs clients l'option de tarification la moins élevée à laquelle ils sont admissibles. »

Les caractéristiques des nouvelles séries à frais intégrés comprennent ce qui suit :

Les clients seront automatiquement transférés depuis les séries A, A (couverte), T et T-$US (« séries vendues au détail ») vers leur option respective à frais moins élevé des séries PA, PA (couverte), PT et PT-$US (« séries à tarif préférentiel ») lorsqu'ils respecteront le critère d'admissibilité de placement minimum de 200 000 $.





Le regroupement de comptes est disponible entre comptes liés afin d'aider les clients à atteindre ce montant minimum plus rapidement, en permettant d'établir des liens entre comptes pour les membres d'une même famille allant au-delà des paramètres d'un ménage unique.

Un graphique présentant les renseignements détaillés sur les frais moins élevés et les économies découlant du transfert vers les nouvelles séries à frais intégrés est disponible à l'adresse franklintempleton.ca. Les transferts automatiques ne donnent pas lieu à des frais ni à des faits générateurs d'imposition.

Si un client ne respecte plus le critère d'admissibilité aux séries à tarif préférentiel, le fonds peut être automatiquement transféré dans une série comportant des frais de gestion et d'administration plus élevés, mais ne sera pas transféré dans une série comportant des frais supérieurs à ceux des séries vendues au détail respectives.

Lorsqu'un fonds est automatiquement transféré dans une série à tarif préférentiel depuis sa série vendue au détail respective, un client ne recevra pas l'Aperçu du Fonds. Les clients peuvent demander à recevoir un Aperçu du Fonds en tout temps en appelant au 1-800-387-0830 ou en écrivant à l'adresse service@franklintempleton.ca pour qu'il leur soit envoyé sans frais. Les Aperçus des Fonds peuvent également être consultés sur le site franklintempleton.ca et sur le site Web de SEDAR à l'adresse sedar.com.

Un client n'aura pas le droit de résoudre un achat dans le cas d'un transfert automatique, mais son droit de poursuite en dommages-intérêts ou en résiliation demeure dans l'éventualité où un Aperçu du Fonds ou des documents intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié pour la série pertinente contient de l'information trompeuse, qu'un client ait ou non demandé à recevoir l'Aperçu du Fonds.

Les frais simplifiés de Franklin Templeton offrent diverses caractéristiques pour les investisseurs et les conseillers avec rémunération sous forme de commission et sous forme d'honoraires, y compris une tarification préférentielle sur une large gamme de fonds communs de placement, auxquels il est facile d'accéder grâce au regroupement de comptes.

Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Placements Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 décembre 2018, son actif géré s'élevait à plus de 649 G$ US (plus de 887 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter , YouTube , Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears , qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

© 2019. Placements Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 22:53 et diffusé par :