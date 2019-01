Avis de rappel d'aliments - Rappel de Pépites de poitrine de poulet de marque Croquant & délicieux en raison de la bactérie Salmonella





Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/2RNdJ0M

OTTAWA, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Sofina Foods Inc. procède au rappel de Pépites de poitrine de poulet de marque Croquant & délicieux parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé.

Le produit suivant a été vendu en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et au Québec, et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces ou territoires.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Croquant &

délicieux Pépites de poitrine de

poulet - Non cuites -

Escalopettes de poulet

panées assaisonnées 1,6 kg 0 69299 11703

5 2019 JL 19

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Contexte

Ce rappel découle de renseignements obtenus par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au cours d'une enquête sur une éclosion de maladie d'origine alimentaire. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé à la population au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

L'Agence de la santé publique du Canada mène actuellement une enquête sur une éclosion de la maladie chez l'humain. Veuillez consulter l'avis de santé publique pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête en cours portant sur une éclosion.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

