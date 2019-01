Spin Master remporte trois catégories des prix « UK Toy of the Year Awards »





TORONTO, January 26, 2019

PAW Patrol® et Jumanji reçoivent la reconnaissance de l'industrie mondiale

Spin Master Corp. (TSX : TOY) (http://www.spinmaster.com), une entreprise de premier plan mondial dans le monde du divertissement destiné aux enfants, a été couronnée de succès pour ses produits novateurs lors de la remise des Toy Industry Awards (prix de l'industrie des jeux), décernés par la British Toy & Hobby Association (BTHA) et la Toy Retailers Association (Association des détaillants de jouets), le 22 janvier 2019. L'entreprise a remporté deux prix très convoités aux UK Toy and Supplier of the Year Awards (prix du Fournisseur de jouet de l'année au Royaume-Uni) : le Jeu de l'année pour le Jeu de société Jumanji et la Gamme préscolaire de l'année pour PAW Patrol®. Par ailleurs, le PAW Patrol® Ultimate Construction Vehicle (dernier véhicule de construction) a été nommé comme l'un des jouets « Hero Toys » de la Toy Fair (Salon du Jouet). Arbitré par un jury indépendant d'experts de l'industrie et la BTHA, le « Toy Fair Hero Toys » cherche à reconnaître les 25 jouets les plus palpitants et créatifs lancés sur le Salon du Jouet.

« C'est pour nous un grand honneur de recevoir ces prix qui témoignent du travail acharné que fournit actuellement notre équipe et de son implication », a déclaré Ben Gadbois, président mondial et directeur de l'exploitation de Spin Master. « Spin Master s'engage à repousser les limites de l'innovation et de la créativité et ces trois prix témoignent de nos efforts. »

« Nous sommes vraiment ravis de recevoir ces trois prix exceptionnels lors d'un évènement aussi prestigieux de ce secteur », a déclaré Hedley Barnes, directeur général pour l'Europe du Nord. « Nous avons comme optique inébranlable d'apporter des jouets, des jeux et des divertissements novateurs aux enfants, pour susciter en eux créativité et plaisir. »

Les prix de cette année sont décernés après que Spin Master a remporté les prix UK Toy of the Year 2018 dans les catégories suivantes : le prix Collectible of the Year (jouet à collectionner de l'année) pour Hatchimals CollEGGtiblestm, le prix Doll of the Year (poupée de l'année) pour Luvabellatm, le prix Pre-School Toy of the Year (jouet préscolaire de l'année) pour PAW Patrol® Basic Vehicle, et le prestigieux prix Supplier of the Year (fournisseur de l'année).

Ces prix sont remis quelques semaines seulement avant le salon nord-américain du jouet (North American Toy Fair), qui aura lieu à New York du 16 au 19 février 2019. Spin Master a été nominée pour sept prix du Jouet de l'année (TOTY) par l'US Toy Industry Association et pour sept prix Women in Toys (WIT) Wonder Woman.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX: TOY ; http://www.spinmaster.com) est une entreprise mondiale de premier plan dans le monde du divertissement destiné aux enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement novateurs. Spin Master est surtout renommée pour ses marques primées, parmi lesquelles figurent Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a été nommée 103 fois pour le prix Toy of The Year (TOTY, jouet de l'année) et a été récompensée 28 fois dans plusieurs catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le jouet novateur de l'année. À ce jour, Spin Master a produit huit séries télévisées, dont la série à succès Bakugan Battle Brawlers qui a récemment été relancée et le succès actuel La Pat' Patrouille (PAW Patrol), qui est diffusé dans plus de 160 pays et territoires du monde entier. Spin Master possède 28 bureaux et emploie plus de 1 700 personnes à l'échelle mondiale, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Vietnam et en Australie.

