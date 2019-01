Nick Stevens est nommé président exécutif du conseil de Theragnostic Ltd





Theragnostics Limited (Theragnostics) est très heureuse d'annoncer la nomination de Nick Stevens au poste de président exécutif du conseil. Nick apporte à Theragnostics 30 ans d'expérience et de qualité de dirigeant dans l'industrie pharmaceutique. Dernièrement, il faisait partie de l'équipe de direction mondiale d'Advanced Accelerator Applications, où il était, avant le rachat par Novartis PLC, responsable mondial du programme de développement 177 Lu-PSMA. En plus des fonctions qu'il a auparavant exercées chez Sanofi, GSK et Pfizer, Nick a été un entrepreneur bouillonnant qui a monté quatre entreprises prospères, dont une qui a été intégrée dans l'AIM (marché d'investissements alternatifs) de la Bourse de Londres. L'expérience de Nick dans le domaine de la médecine nucléaire remonte à 2003, date à laquelle il a acquis Imaging Equipment Ltd (IEL), une entreprise qu'il a transformée en principal distributeur au Royaume-Uni de produits radiopharmaceutiques et d'équipements connexes. IEL a été acquise par Advanced Accelerator Applications (AAA) en 2014 avant d'être rachetée par Novartis en 2018.

« Étant l'un des fondateurs initiaux de Theragnostics, je suis ravi de revenir dans ce qui est aujourd'hui une entreprise très solide et qui joue un rôle croissant dans le secteur passionnant et en plein essor de la radiothérapie moléculaire et de l'imagerie moléculaire. Theragnostics est en train de constituer une équipe d'experts du secteur, motivés et très chevronnés, et c'est une entreprise à suivre de près », a commenté Nick.

À propos de Theragnostics

Theragnostics est une entreprise de stade clinique qui met au point un portefeuille de produits radiopharmaceutiques innovants, destinés à la prise en charge et au traitement des patients cancéreux, depuis le diagnostic initial jusqu'à la réponse au traitement. Fondée par des leaders mondiaux du secteur de la technologie radiopharmaceutique, elle s'est fixée comme objectif de tirer parti à la fois de sa plate-forme technologique Galli® et de certains produits innovants pour améliorer les résultats des patients en permettant aux médecins de bénéficier d'une plus grande sensibilité et d'une plus grande spécificité de l'imagerie TEP (tomographie par émission de positons).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur theragnostics.com

