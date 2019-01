DXC Technology rachète l'entreprise de services EG A/S pour renforcer son rôle d'intégrateur de systèmes de premier plan pour Microsoft Dynamics 365





DXC Technology(NYSE:DXC), leader mondial des services informatiques indépendants de bout en bout, a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le service affaires d'EG A/S, l'un des principaux intégrateurs de Microsoft Dynamics 365 dans la région nordique. L'association d'EG avec l'entreprise actuelle, DXC Eclipse, renforcera le rôle de l'entreprise DXC en tant qu'intégrateur mondial de systèmes de premier plan pour Microsoft Dynamics.

Le rachat de la division des services d'EG comprend notamment ses pratiques Microsoft Dynamics, Infor M3 et SAP, qui seront intégrées à DXC Eclipse et aux pratiques SAP de DXC. Les conditions financières n'ont pas été révélées. La transaction devrait se conclure dans le courant du quatrième trimestre fiscal de DXC, qui sera clos le 31 mars 2019.

« L'association d'EG et de DXC Eclipse renforcera le leadership de DXC en tant qu'intégrateur de systèmes Microsoft Dynamics 365, et améliorera considérablement notre aptitude à répondre aux besoins de nos clients dans la région nordique et à l'échelle mondiale », a déclaré Mike Lawrie, président et CEO de DXC. « Cela représente également un investissement important pour DXC dans les pays nordiques, qui est reconnu comme l'une des régions les plus performantes au monde dans le domaine du numérique ».

À propos d'EG

L'entreprise de services EG, dont le siège social est situé à Copenhague, au Danemark, a été créée en 1977 et fait aujourd'hui partie des plus solides partenaires de Microsoft Dynamics, avec une excellente équipe de consultants possédant une connaissance approfondie du secteur. L'entreprise emploie environ 570 personnes dans la région nordique, notamment au Danemark, en Norvège, en Suède et en Pologne.

« Grâce à DXC Technology, nous avons trouvé un partenaire stratégique doté de capacités considérables à l'échelle mondiale dont les clients d'EG pourront bénéficier lorsqu'ils se lanceront dans la transformation numérique », a déclaré Mikkel Bardram, CEO d'EG A/S. « En outre, les employés d'EG auront la possibilité de contribuer à l'essor de la pratique Microsoft Dynamics de DXC ».

EG propose aux clients du marché intermédiaire et à la clientèle d'affaires (environ 4 000 clients au total) des services de mise en oeuvre et de conseil axés sur les solutions ERP et CRM, principalement dans les secteurs de la vente au détail, des processus, de la fabrication et de la construction.

Le rachat d'EG Service renforce l'empreinte nordique de DXC et les capacités de Microsoft

« Le rachat de la division de services d'EG améliorera considérablement les pratiques de Microsoft et SAP de DXC dans les pays nordiques », a déclaré Joergen Jakobsen, vice-président de DXC Technology pour l'Europe du Nord. « DXC gagnera un personnel qualifié et une solide clientèle, ce qui renforcera encore DXC en tant que fournisseur de services informatiques de premier plan dans les pays nordiques ».

« Le rachat d'EG Services renforcera notre capacité à répondre aux besoins de transformation numérique dans la région nordique et ajoutera une valeur considérable aux activités internationales de DXC Eclipse », a déclaré Paul Timmins, leader mondial du logiciel Microsoft Eclipse de DXC. « Cela permettra à DXC de développer ses activités dans le cloud, avec des logiciels, des services, l'intégration de systèmes et des offres dans le cloud ».

« Ce rachat de DXC est une étape de plus pour continuer à ajouter de la valeur et de l'innovation aux clients, qui attendent la plus grande gamme de solutions et d'expertise pour effectuer leur transformation numérique. Ce rachat dans le domaine de Microsoft Dynamics fait apparaître un autre domaine de valeur et de compétence pour DXC, renforçant ainsi sa position comme un des principaux intégrateurs de systèmes à l'échelle mondiale en Europe de l'Ouest », a déclaré Nuno Duarte, vice-président des ventes, du marketing et de l'exploitation chez Microsoft en Europe de l'Ouest.

À propos de DXC Eclipse

DXC Eclipse est l'un des principaux partenaires de Microsoft Gold à l'échelle mondiale à proposer des solutions Microsoft Dynamics 365, ERP, CRM, de processus d'affaires, d'analyse et de collaboration sur site et dans le cloud. Avec une seule équipe internationale de consultants Microsoft, DXC Eclipse a permis à plus de 1 700 clients de réaliser leurs projets de transformation numérique à l'aide de la gamme complète de technologies et d'applications Microsoft. DXC Eclipse est opérationnelle sur un vaste territoire dans la région Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji) et en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC), leader indépendant des services informatiques de bout en bout à l'échelle mondiale, dirige les transformations numériques de ses clients en modernisant et en intégrant leurs systèmes informatiques classiques et en déployant des solutions numériques à grande échelle pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L'indépendance technologique de la société, ses talents étrangers et son réseau étendu de partenaires permettent à 6 000 clients des secteurs privé et public de 70 pays de s'épanouir face au changement. DXC est un leader reconnu en matière de responsabilité des entreprises. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site dxc.technology et consulter THRIVE, la destination numérique de DXC des acteurs du changement et des innovateurs.

