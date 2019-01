EverZinc achève l'acquisition complémentaire de G.H. Chemicals Ltd.





OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que sa société de portefeuille, EverZinc, société européenne de produits chimiques zincifères spécialisés, avait acquis G.H. Chemicals Ltd. et Microzinc Inc., collectivement désignées « GHC », fabricant et exportateur canadien de produits d'oxyde de zinc par procédé français. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Créée en 1974, GHC possède son siège social à Saint Hyacinthe, au Québec. Au sein de son installation de fabrication, GHC produit quatre catégories d'oxyde de zinc par procédé français, destinées aux produits pharmaceutiques et alimentaires, ainsi qu'à la fabrication d'engrais et d'aliments pour animaux, de même que plusieurs catégories de composés de caoutchouc. La société a été acquise auprès de MM. Stephan Tabah et Philippe Bailet. GHC est dotée d'une équipe expérimentée de professionnels et d'un effectif hautement qualifié composé de 58 personnes, qui desservent un socle de clients industriels, pharmaceutiques et agricoles.

« L'acquisition de GHC constitue un investissement transformationnel pour EverZinc, qui fournit une expansion de produits et de marché grâce à des installations de classe mondiale au Québec », a déclaré Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate Capital. « La stratégie d'OpenGate consiste à bâtir une croissance à la fois organique et non organique pour les entreprises dans lesquelles nous investissons. En début d'année, OpenGate a lancé OGx, une nouvelle capacité d'optimisation numérique, visant à faire croître EverZinc et désormais GHC. Grâce à l'investissement dans GHC, et dans la plateforme OGx, nous sommes persuadés que l'offre mondiale de produits d'EverZinc desservira mieux ses clients. »

Vincent Dujardin, PDG d'EverZinc, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir GHC au sein du portefeuille d'EverZinc, et impatients de travailler ensemble pour tirer parti de nos produits et processus respectifs, de sorte à mieux desservir nos clientèles ».

Fabien Marcantetti, directeur général des bureaux parisiens d'OpenGate, qui a supervisé la transaction, a ajouté : « Nous sommes incroyablement fiers d'avoir conclu cette acquisition, dans la mesure où la société offre de nombreux aspects à effet relutif pour EverZinc. Stephan Tabah et Philippe Bailet ont fait progresser la société, et nous sommes impatients de travailler à leurs côtés au cours des nombreux mois à venir ».

Julien Lagreze, associé chez OpenGate Capital, a également commenté : « La transaction de GHC représente la deuxième acquisition complémentaire d'OpenGate Capital qui, nous en sommes convaincus, renforce davantage les investissements réalisés dans notre premier fonds institutionnel. Je me réjouis que cette nouvelle étape soit franchie dans le cadre de la stratégie d'investissement d'OpenGate ».

OpenGate a conclu deux investissements complémentaires, notamment dans G.H. Chemicals, et Aico S.P.A, fabricant italien de produits de chauffage domestique, en tant que complément au groupe Jøtul, acquis en mars 2018.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, de l'innovation et de la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, mettre en oeuvre, gérer, construire et faire évoluer des entreprises performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

À propos d'EverZinc

EverZinc est un leader mondial dans la production de matériaux en zinc et possède quatre gammes de produits : poudres fines de zinc, oxyde de zinc, poudres ultra fines de zinc et poudres de zinc pour batteries. Ses opérations industrielles sont basées en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Chine et en Malaisie. Près de 175 000 tonnes de matériaux sont produits à partir de 8 installations pour desservir notre clientèle mondiale. Les produits EverZinc sont utilisés dans diverses applications, dont les peintures anticorrosion, les pneus, les produits pharmaceutiques/chimiques, les céramiques, le verre, les écrans solaires et les piles alcalines, entre autres produits.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

