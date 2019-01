Pages Jaunes achève la mise à jour des conventions collectives de pratiquement tous ses représentants syndiqués





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) («?Pages Jaunes?» ou la «?Compagnie?») annonce aujourd'hui que ses représentants à Toronto ont ratifié une nouvelle convention collective, marquant l'achèvement substantiel d'un processus de mise à jour et de modernisation, d'une durée de près d'un an, de la relation de la Compagnie avec ses représentants partout au Canada.

Toutes les ententes réalisées donnent à la Compagnie une nouvelle possibilité de récompenser ses représentants les plus performants, de les rémunérer pour une croissance rentable des revenus, de leur confier des comptes de façon qui semblent les plus avantageuses pour la Compagnie et ses clients, d'évaluer et de gérer les particuliers en fonction des résultats et de pouvoir apporter des changements rapidement en réaction aux besoins d'un marché si concurrentiel.

«?Le processus a été long et semé de défis, mais nous sommes extrêmement satisfaits de sa résultante. Nous avons jeté toutes les bases nécessaires pour réaliser une amélioration concrète de la tendance du chiffre d'affaires, au profit de tous les intervenants. Je désire remercier nos professionnelles et professionnels des ventes doués pour leur soutien et leur souplesse, et pour leurs aptitudes de direction alors que nous allons de l'avant ensemble,?» a déclaré David Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes.

Avec la ratification des représentants de Toronto, de nouvelles conventions sont maintenant en place, couvrant des centaines de représentants syndiqués de la Compagnie sauf une douzaine.

