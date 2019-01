La ministre Tassi rencontre des aînés à Toronto pour promouvoir le vieillissement en santé et la participation active à la collectivité





TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Les aînés jouent un rôle important dans nos familles, nos collectivités et nos milieux de travail. Ils ont aidé à façonner le Canada et continuent de contribuer à son succès. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, s'est rendue dans la ville de Toronto, où elle a rencontré des aînés et d'autres partenaires pour discuter de questions importantes pour les aînés canadiens. Au cours de ses discussions, la ministre a encouragé les aînés à demeurer actifs, engagés et informés, puis elle a souligné un certain nombre de mesures que le gouvernement du Canada a prises pour améliorer leur bien-être économique et social.

Pendant son séjour à Toronto, la ministre Tassi s'est rendue au centre Better Living Health and Community Services, où elle a rencontré les résidents du centre de soins de longue durée, rencontré des aînés participant au programme de jour de l'organisme et visité un cours de tai-chi dans le cadre du programme d'activité physique de l'organisme. Elle a profité de ses discussions pour en apprendre davantage sur le projet Music Care de l'organisme, dont le but est de former des aînés bénévoles pour joindre des aînés isolés et les aider à établir des liens sociaux dans leur collectivité grâce à la musique. Ce projet reçoit un soutien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada, qui vise à favoriser l'inclusion sociale et l'engagement des aînés.

La ministre Tassi a conclu sa journée par une visite à Blair Court, une unité de logements pour personnes âgées gérée par la Toronto Community Housing Corporation. Cette dernière travaille avec divers partenaires communautaires locaux pour aider les aînés à vieillir chez eux, dans leur collectivité, et à vivre dans le confort et la dignité.

Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter : les hommes et les femmes nés en 2016 vivront en moyenne jusqu'à 87 ans et 90 ans, respectivement.

« Rencontrer et entendre les aînés de partout au Canada est l'un des aspects les plus gratifiants et les plus importants de mon travail en tant que ministre des Aînés. En comprenant les besoins des aînés canadiens, le gouvernement du Canada s'assure que ses programmes et services offrent aux aînés de Toronto une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie maintenant et dans l'avenir. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

