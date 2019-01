Le ministre Bains met le Canada en valeur auprès des investisseurs étrangers au Forum économique mondial à Davos





Le Canada obtient des investissements étrangers qui permettront de créer des emplois et de nouvelles possibilités

DAVOS, Suisse, le 25 janv. 2019 /CNW/ - La main-d'oeuvre canadienne hautement spécialisée et son expertise dans les technologies émergentes font du Canada l'endroit parfait pour faire des affaires. Le gouvernement du Canada investit dans les Canadiens et dans leurs idées en vue de créer des emplois aujourd'hui, tout en bâtissant l'économie de demain. Ainsi, le Canada demeurera un chef de file de l'innovation.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a conclu sa participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial.

À Davos, le ministre a rencontré plusieurs dirigeants d'entreprise et politiciens de partout dans le monde pour promouvoir le Canada comme partenaire de choix en matière de commerce et d'investissement. Il a également participé à des tables rondes pour parler de l'utilisation fiable des données, ainsi que de l'avenir de l'économie numérique et de la société.

En outre, le ministre Bains a conclu deux nouvelles ententes qui permettront de créer et de maintenir jusqu'à 2 478 emplois au Canada. Il a annoncé un investissement d'une valeur maximale de 40 millions de dollars dans Nokia Canada (anglais) en vue de la conception d'outils de cybersécurité et de l'établissement au Canada de laboratoires Nokia Bell où seront réalisés des travaux de recherche visant à faire en sorte que les réseaux de télécommunication satisfassent aux besoins relatifs à la technologie 5G. Il a également annoncé un investissement d'une valeur maximale de 35,66 millions de dollars dans un partenariat entre Siemens Canada, Énergie Nouveau-Brunswick et Nova Scotia Power (anglais) pour la conduite de travaux de recherche et la mise au point de la technologie des réseaux électriques intelligents, qui contribuera à mieux gérer la production électrique de ces provinces.

Au cours de son séjour à l'étranger, le ministre Bains a expliqué la démarche innovatrice du Canada en vue de stimuler la croissance économique et la création d'emplois et de possibilités pour tous les Canadiens. Il a aussi parlé de l'importance de faire appel à une approche éthique dans le cadre de l'adoption de l'intelligence artificielle et a souligné la création, par le Canada, de supergrappes reconnues à l'échelle internationale qui favorisent la tenue de projets collaboratifs au sein d'industries hautement innovatrices.

Citations

« Notre main-d'oeuvre hautement qualifiée et nos technologies innovatrices façonnent l'avenir de l'économie mondiale, et font du Canada l'endroit idéal où investir. C'est pourquoi notre gouvernement est déterminé à offrir aux entreprises le soutien nécessaire à la création de bons emplois pour les Canadiens et à la stimulation de la croissance économique. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Une fois de plus, les entreprises de par le monde reconnaissent que le Canada regorge de gens de talent de calibre mondial qui peuvent les aider à développer leur entreprise. »

-- Le président-directeur général d'Investir au Canada, Ian McKay

Les faits en bref

Le Forum économique mondial rassemble annuellement de hauts fonctionnaires, des chefs de multinationales influentes et des dirigeants d'organisations internationales. Le thème cette année est « La mondialisation 4.0 : façonner une architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle ».

La réunion annuelle du Forum économique mondial est une occasion unique de promouvoir les forces du Canada, y compris son climat de calibre mondial favorable à la conduite des affaires, ses faibles taux d'imposition des entreprises et ses politiques gouvernementales visant à hausser le potentiel d'innovation du pays.

L'annonce de cette semaine selon laquelle le gouvernement du Canada investira dans un partenariat avec Siemens Canada fait suite à la décision de l'entreprise d'établir un centre de cybersécurité à Fredericton , au Nouveau-Brunswick. L'établissement de ce centre devrait mener à la création de 60 emplois. La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré le PDG de Siemens, Joe Kaeser , pour discuter de l'intérêt d'investir au Canada et de continuer à choisir notre pays pour mener des affaires.

, au Nouveau-Brunswick. L'établissement de ce centre devrait mener à la création de 60 emplois. La semaine dernière, le premier ministre a rencontré le PDG de Siemens, , pour discuter de l'intérêt d'investir au Canada et de continuer à choisir notre pays pour mener des affaires. Le Canada investit dans l'intelligence artificielle et collabore avec la France à la création d'un comité international sur l'intelligence artificielle appelé à devenir une référence mondiale en matière d'échange de recherches et de pratiques exemplaires.

investit dans l'intelligence artificielle et collabore avec la à la création d'un comité international sur l'intelligence artificielle appelé à devenir une référence mondiale en matière d'échange de recherches et de pratiques exemplaires. Du financement, des conseils d'experts, des programmes et des services sont offerts aux entreprises pour les aider à innover, à créer des emplois et à stimuler l'économie du Canada. Par exemple, Investir au Canada s'efforce d'attirer les investissements étrangers, ce qui contribue à la création d'emplois, et la Stratégie en matière de compétences mondiales du Canada permet aux entreprises de faire venir plus facilement et plus rapidement au Canada les talents dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et prospérer.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 16:26 et diffusé par :