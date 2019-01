Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest sera présente aux Championnats du monde juniors de patinage de vitesse sur courte piste





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, prendra part aux Championnats du monde juniors de patinage de vitesse sur courte piste, plus précisément à la remise des médailles. Elle rencontrera les jeunes athlètes et sera disponible ensuite pour répondre aux questions des médias.

DATE : Le samedi 26 janvier 2019



HEURE : 17 h 52



LIEU : Aréna Maurice-Richard

2800, rue Viau

Montréal (Québec)

J6X H1V 3J3

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 16:00 et diffusé par :