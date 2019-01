Le gouvernement du Canada appuie des projets et des organisations qui créent davantage de possibilités d'emplois et qui améliorent l'accessibilité pour les personnes handicapées à Windsor





WINDSOR, ON, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a rendu visite à deux organisations à Windsor dont les projets ont bénéficié d'un soutien financier de la part du gouvernement.

La secrétaire parlementaire Young a tout d'abord visité la section de Windsor du YMCA Sud-ouest de l'Ontario, où elle a annoncé la reconduction d'un financement de plus de 900 000 $ pour le programme de soutien à l'emploi Y Opportunities, qui aide les personnes handicapées faisant face à des obstacles à l'emploi. Au cours d'une période de six semaines, le programme propose un soutien aux participants, notamment une évaluation des besoins, du counseling, la gestion de cas, ainsi que des ateliers sur l'employabilité et le perfectionnement des compétences. Lorsqu'ils terminent le programme, les participants sont jumelés à une possibilité d'emploi rémunéré. Du soutien est offert pour favoriser le maintien de l'emploi à longue échéance.

Le financement du projet vient, en partie, du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada. Le Fonds soutient une vaste gamme de programmes et de services, notamment des services de préparation à l'emploi et de placement, de l'expérience de travail, ainsi qu'un accès à des dispositifs d'assistance et des services de soutien qui aident les personnes handicapées à accroître leur participation au marché du travail et leur indépendance.

La secrétaire parlementaire Young a aussi visité le Riverside Minor Baseball Club, qui recevra un soutien du gouvernement de 100 000 $ par l'intermédiaire du Fonds pour l'accessibilité. Grâce à cet investissement, le club de baseball disposera d'un terrain entièrement accessible qui permettra de satisfaire les besoins des personnes handicapées.

La secrétaire parlementaire a aussi annoncé que le gouvernement versera une aide financière supplémentaire, dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, à l'Université de Windsor, en contribuant aux améliorations des ordinateurs adaptatifs, comme des logiciels de reconnaissance de la parole, ainsi qu'en installant des dispositifs d'ouverture de porte automatiques. En outre, l'Essex County Chinese Canadian Association, à Windsor, recevra du financement du Fonds pour l'accessibilité pour rénover son entrée et installer des portes automatiques, ce qui améliorera l'accès à ses locaux.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui soutient des projets communautaires à l'échelle du Canada, afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité des personnes handicapées dans les communautés et milieux de travail canadiens.

La prestation d'un soutien pour aider les personnes handicapées à se joindre à la population active du Canada et à participer pleinement aux activités dans nos communautés et milieux de travail fait partie du plan du gouvernement pour créer un Canada plus inclusif et accessible. En présentant le projet de Loi canadienne sur l'accessibilité en 2018, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour faire du Canada un pays exempt d'obstacles, où tous les Canadiens jouiront des mêmes droits et occasions de participer à la société.

Citations

« Je suis très impressionnée par tous les projets qui permettront d'améliorer la situation d'emploi ainsi que l'accessibilité dans la communauté et les milieux de travail pour les personnes handicapées à Windsor. Notre gouvernement investit dans le savoir-faire des Canadiens par l'entremise de programmes comme le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et le Fonds pour l'accessibilité, qui contribuent à réduire les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion au Canada. Les organisations de Windsor ont fait preuve d'un grand leadership pour l'accessibilité et il me tarde de voir comment ce soutien pourra bénéficier aux milliers de Canadiens handicapés dans la région.»

- Kate Young, secrétaire parlementaire de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Nous sommes ravis d'être les bénéficiaires de cette subvention de service de trois ans pour notre programme de soutien à l'emploi Y Opportunities. Ce financement nous permet d'avoir une énorme incidence dans notre communauté, en apportant un soutien aux personnes déclarant avoir un handicap qui font face à des obstacles en matière d'emploi, en les aidant à acquérir de nouvelles compétences et à perfectionner celles qu'ils ont déjà. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir obtenu ce soutien. »

- Andrew Lockie, président et directeur général, YMCA Sud-ouest de l'Ontario

« Le Riverside Minor Baseball Club est ravi que le gouvernement du Canada lui ait versé une subvention de 100 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, pour soutenir son projet, le parc Riverside Farrow Miracle. Nous sommes très reconnaissant envers le gouvernement. Cette subvention nous permettra d'éliminer les obstacles qui empêchent les enfants et les jeunes adultes handicapés d'accéder au terrain. Désormais, ils ne seront plus exclus en raison d'obstacles naturels, comme le gazon, la terre battue et le terrain inégal. Ce terrain conçu spécialement pour être accessible permettra d'inclure tous les participants, qui pourront améliorer leur condition physique et socialiser davantage. Tous les enfants doivent avoir l'occasion de jouer. »

- Bill Kell, président, Riverside Minor Baseball Club

Les faits en bref

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées dispose d'un budget annuel de 40 millions de dollars pour aider les personnes handicapées à se préparer à travailler, à trouver un emploi et à le conserver. En juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement de 18,4 millions de dollars sur six ans. Ces fonds permettront d'améliorer les programmes actuels, en soutenant l'élaboration de services de jumelage emploi-travailleur, afin de permettre aux employeurs d'être mis en contact avec des personnes handicapées, et d'aider les employeurs à établir des stratégies de recrutement et de maintien en poste inclusives et efficaces.

a annoncé un nouvel investissement de 18,4 millions de dollars sur six ans. Ces fonds permettront d'améliorer les programmes actuels, en soutenant l'élaboration de services de jumelage emploi-travailleur, afin de permettre aux employeurs d'être mis en contact avec des personnes handicapées, et d'aider les employeurs à établir des stratégies de recrutement et de maintien en poste inclusives et efficaces. Depuis sa création en 1997, le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées a aidé environ 110 000 personnes handicapées à l'échelle du Canada .

. En 2018-2019, le budget annuel des subventions et contributions du Fonds pour l'accessibilité a augmenté pour s'établir à 20,65 millions de dollars, le budget de 2017 lui ayant réservé une somme additionnelle de 77 millions de dollars sur dix ans. Ces fonds ont permis d'étendre les activités du programme, et soutiendront un nombre accru de projets de petite et de moyenne tailles, notamment les propositions de projets venant de jeunes, afin d'améliorer l'accessibilité dans les communautés et les milieux de travail au Canada .

. Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, le gouvernement du Canada a financé plus de 3 500 projets d'accessibilité, ce qui a permis d'aider des milliers de Canadiens en améliorant leur accès aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur communauté.

Liens connexes

Bâtir un Canada accessible pour les personnes handicapées

Fonds d'intégration pour les personnes handicapées

Fonds pour l'accessibilité

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 15:36 et diffusé par :