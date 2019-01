Un centre de recherche dédié à la formation et à la promotion de la conduite sécuritaire





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre de Recherche en Conduite Sécuritaire (CRCS) est appelé à jouer un rôle important dans la communauté. Il recensera et évaluera l'ensemble des produits et des méthodes de formation déjà existantes afin de faire développer de nouveaux outils de formation mieux adaptés aux besoins de la société.

Parmi les axes prioritaires de recherches du CRCS, mentionnons la problématique de la toxicomanie, la perte d'autonomie, les troubles déficitaires de l'attention, de la concentration et de l'hyperactivité chez les conducteurs. Face à ces nouvelles réalités, le CRCS cherchera à créer de nouveaux outils adaptés à des clientèles spécifiques ou ayant des besoins particuliers.

« Notre objectif est de recenser et d'évaluer l'ensemble des produits et des méthodes de formation déjà existantes afin de contribuer à faire développer de nouveaux outils de formation adaptés aux nouvelles réalités de la société. », a mentionné Bertrand Godin, président du CRCS.

Au-delà des méthodes et des nouvelles technologies, nos professionnels font face à de nouveaux défis dus à la multiplicité des nouvelles clientèles qui fréquentent les centres de formation en conduite automobile. « Le CRCS pourra aider à mieux former nos instructeurs et à promouvoir la sécurité routière en tenant compte des nouvelles réalités des jeunes, des apprentis conducteurs et de la population vieillissante », a affirmé Réjean Blais, membre du conseil d'administration du CRCS.

Le Centre de Recherche en Conduite Sécuritaire est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui agira en concertation et en collaboration avec tous les acteurs de la communauté oeuvrant à améliorer la sécurité routière.

