Gestion de Placements TD Inc. se distingue à la remise des Trophées FundGrade A+(MD) de Fundata

TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, se réjouit d'annoncer que plusieurs Fonds Mutuels TD ont été primés à la remise des Trophées FundGrade A+MD 2018 de Fundata qui a eu lieu hier soir à Toronto.

Nombre des fonds primés cette année avaient aussi reçu un trophée l'an dernier. Les trophées ont été remis pour diverses catégories d'actif et démontrent l'engagement de GPTD à offrir des solutions de placement à long terme aux clients.

Fonds Mutuels TD qui ont obtenu la note FundGrade A+MD

La note FundGrade A+MD de Fundata est attribuée annuellement aux fonds qui ont généré d'excellents rendements ajustés au risque, calculés par différents ratios, par rapport à des fonds comparables. Elle tient aussi compte de la constance des rendements durant l'année civile.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

L'indice « Dow Jones Industrial Average » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), dont l'utilisation par GPTD a été autorisée sous licence. Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); DJIAMD, The DowMD, Dow JonesMD et Dow Jones Industrial Average sont des marques de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et l'utilisation de ces marques est autorisée en vertu d'une licence accordée à SPDJI et d'une sous-licence accordée à certaines fins à GPTD. Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMD TD n'est ni commandité, ni approuvé, ni vendu, ni recommandé par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices »). S&P Dow Jones Indices ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans les valeurs mobilières en général ou le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD en particulier ou quant à la capacité de l'indice Dow Jones Industrial Average de suivre l'évolution générale du marché. S&P Dow Jones Indices n'a de lien avec GPTD relativement à l'indice Dow Jones Industrial Average qu'en vertu de l'attribution sous licence de l'indice et de certaines marques de commerce, marques de service ou noms commerciaux de S&P Dow Jones Indices ou de ses concédants. L'indice Dow Jones Industrial Average est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans tenir compte de GPTD ou du Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD. S&P Dow Jones Indices n'a pas l'obligation de prendre en considération les besoins de GPTD ou des propriétaires du Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD, que ce soit dans la détermination, la composition ou le calcul de l'indice Dow Jones Industrial Average. S&P Dow Jones Indices n'a pas participé à la détermination des prix et du nombre de parts du Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD ou de la date d'émission ou de vente des parts du Fonds, ni à la détermination ou au calcul de l'équation en vertu de laquelle les parts du Fonds seront converties en espèces, rachetées ou remboursées, et n'assume aucune responsabilité à cet égard. S&P Dow Jones Indices n'a aucune obligation ou responsabilité relativement à l'administration, à la commercialisation et à la négociation du Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD. Il est impossible de garantir que les produits de placement fondés sur l'indice Dow Jones Industrial Average suivront avec précision l'évolution de cet indice ou donneront des rendements positifs. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un tel titre par S&P Dow Jones Indices, et n'est pas considérée comme un conseil en placement. L'inclusion d'un titre dans un indice n'a pas valeur de recommandation de la part de S&P Dow Jones Indices d'acheter, vendre ou détenir tel titre, ni ne vaut comme conseil en matière de placements. Sans égard à ce qui précède, CME Group Inc. et ses sociétés affiliées peuvent émettre ou commanditer, de manière indépendante, des produits financiers qui ne sont pas liés au Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD actuellement émis par GPTD, mais qui peuvent s'apparenter à ce Fonds et lui faire concurrence. De plus, CME Group Inc. et ses sociétés affiliées peuvent négocier des produits financiers qui sont liés à l'évolution de l'indice Dow Jones Industrial Average.

S&P DOW JONES INDICES NE GARANTIT NI LA PERTINENCE, NI L'EXACTITUDE, NI L'OPPORTUNITÉ, NI L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NI D'AUCUNE DONNÉE RELATIVE À CELUI-CI OU DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS ORALES OU ÉCRITES (DONT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) AU SUJET DES PRÉSENTES. S&P DOW JONES INDICES NE SERA EN AUCUNE FAÇON RESPONSABLE DE DOMMAGES OU DE PERTES RÉSULTANT D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE RETARDS RELATIVEMENT À L'INDICE. S&P DOW JONES INDICES NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE L'INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE OU DE TOUTE DONNÉE RELATIVE À CELUI-CI, OU QUANT AUX RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE L'USAGE DE L'INDICE ET DES DONNÉES PAR GPTD, LES PROPRIÉTAIRES DU FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLESMS TD OU TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE. SANS QUE CELA NE RESTREIGNE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES NE SERA EN AUCUNE FAÇON RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF OU ACCESSOIRE (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUT MANQUE À GAGNER, TOUTE PERTE LIÉE AUX OPÉRATIONS, TOUTE PERTE DE TEMPS OU DE CLIENTÈLE), MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT EN VERTU DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, SANS FAUTE OU AUTRE. AUCUN TIERS NE BÉNÉFICIE D'UNE ENTENTE OU D'UN ARRANGEMENT CONCLU ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET GPTD, À L'EXCEPTION DES CONCÉDANTS DE S&P DOW JONES INDICES.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 decembre 2018, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 366,9 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 14:09 et diffusé par :