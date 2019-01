Les tribus des Cowichan, le Canada et la Colombie-Britannique s'engagent à travailler ensemble à la réforme des services à l'enfance et à la famille





TRIBUS DES COWICHAN, BC, le 25 janv. 2019 /CNW/ - L'amélioration du bien?être des enfants et des familles autochtones est une priorité pour les tribus des Cowichan, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie?Britannique.

Aujourd'hui, le chef William Seymour des tribus des Cowichan s'est joint à l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne?Autochtones, et à l'honorable Katrine Conroy, ministre du Développement de l'enfant et de la famille en Colombie?Britannique, afin de signer une lettre d'entente à l'appui de la création d'un cadre et d'un processus permettant aux tribus des Cowichan d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille pour leurs membres. L'honorable Seamus O'Regan, ministre fédéral des Services aux Autochtones, a signé l'entente le 24 janvier 2019 en présence d'un témoin des tribus des Cowichan.

Cette lettre d'entente entre le Canada, la Colombie?Britannique et les tribus des Cowichan met en place un cadre qui trace la voie à suivre afin de reconnaître et de mettre en oeuvre la compétence des tribus des Cowichan concernant leurs services à l'enfance et à la famille. La signature de la lettre donne directement suite à l'appel à l'action no 4 de la Commission de vérité et réconciliation, qui demande au gouvernement du Canada d'affirmer le droit des gouvernements autochtones de diriger leurs propres organismes de services à l'enfance et à la famille.

« Nous, les tribus des Cowichan, considérons la signature de cette lettre d'entente comme une étape importante en vue de la reconnaissance de notre compétence inhérente sur nos enfants. Les enfants et les familles sont au coeur de notre identité en tant que Cowichan. Ainsi, nous avons toujours eu des enseignements et des lois qui régissent nos responsabilités à l'égard de nos enfants. Il nous tarde de voir le jour où nos lois concernant les enfants seront défendues et reconnues par les gouvernements fédéral et provincial. »

Chef William Seymour

Tribus des Cowichan

« En travaillant en partenariat, nous pouvons créer un avenir meilleur pour les enfants et les familles des tribus des Cowichan. Cette lettre d'entente constitue une étape importante pour la réforme des services à l'enfance et à la famille, garantissant que les tribus des Cowichan peuvent exercer leur compétence et avoir la garde de leurs enfants dans leurs communautés, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Les enfants et les jeunes sont la plus importante ressource des tribus des Cowichan et le bien-être de ceux-ci est leur priorité. La lettre d'entente est une façon pour le gouvernement du Canada de reconnaître le droit des tribus des Cowichan d'exercer leur compétence sur la protection et les soins de leurs enfants selon leurs traditions et leur culture. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'entente avec les tribus des Cowichan et le gouvernement fédéral constitue un grand pas en avant dans nos efforts collaboratifs pour garder les familles unies dans l'intérêt supérieur des enfants et des jeunes. Les enfants autochtones, comme tous les enfants, méritent de grandir dans des foyers sécuritaires et aimants, tout en maintenant des liens avec leur communauté et à leur culture. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration avec les communautés autochtones, et de manière respectueuse, pour faire une différence positive pour les familles. »

L'honorable Katrine Conroy,

Ministre du Développement de l'enfant et de la famille de la Colombie-Britannique

« Nous travaillons avec les Premières Nations pour que les services à l'enfance et à la famille retournent là où ils devraient être : entre les mains des familles et des communautés qui peuvent entretenir les liens sociaux et culturels qui aident les enfants à grandir et à s'épanouir. La réconciliation est un parcours, et cette entente avec les tribus des Cowichan constitue une autre étape de notre cheminement commun. »

L'honorable Scott Fraser

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

L'organisme Lalum'utul' Smun'eem Child and Family Services a le pouvoir délégué d'administrer les services à l'enfance et à la famille pour tous les membres des tribus des Cowichan à l'intérieur de la réserve.

