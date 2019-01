Le gouvernement du Canada investit dans la recherche-développement de technologies essentielles aux réseaux 5G





L'investissement contribuera à faire du Canada un chef de file mondial de l'économie numérique du XXIe siècle

KANATA, ON, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Des véhicules autonomes aux maisons intelligentes, la demande en connectivité ne cesse d'augmenter, et l'infrastructure de technologie sans fil doit évoluer au même rythme. C'est pourquoi nous verrons bientôt une cinquième génération (5G) de technologies sans fil. Cette transition majeure contribuera à libérer un énorme potentiel d'innovation et à créer des emplois bien rémunérés partout au Canada.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Stéphane Lauzon, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 40 millions de dollars dans Nokia Canada (anglais), un leader mondial de l'équipement de télécommunications.

L'investissement aidera à maintenir l'effectif de plus de 2 000 personnes de Nokia au Canada et à créer 237 emplois supplémentaires. Il contribuera aussi à soutenir les projets de Nokia qui seront menés à Kanata et à Mississauga, en Ontario, et qui sont estimés à 214,6 millions de dollars sur plusieurs années. Les produits de Nokia amélioreront la transmission des données et la gestion des réseaux optiques. L'entreprise développera aussi des outils de cybersécurité pour protéger les réseaux de télécommunications et établira une nouvelle installation Nokia Bell Labs (anglais) au Canada pour y mener des recherches visant à permettre aux réseaux de télécommunications à répondre aux besoins de la technologie 5G.

Les initiatives de Nokia permettront de mettre en place, dans l'ensemble de l'infrastructure 5G, des applications uniques qui seront adaptées aux besoins des clients, qu'il s'agisse de PME ou de grandes entreprises. Ces initiatives augmenteront le portefeuille global de Nokia, en renforçant sa capacité de fournir des réseaux locaux 5G de calibre mondial aux fournisseurs de services canadiens et du monde entier.

Cet investissement fédéral est effectué par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à soutenir des investissements commerciaux de haute qualité au Canada dans les secteurs les plus dynamiques et innovateurs.

« Notre gouvernement veut que tous les Canadiens et que toutes les entreprises canadiennes puissent bénéficier des avantages de l'économie numérique. Les projets de Nokia aideront les entreprises à adopter les nouvelles technologies sans fil, à créer plus d'emplois partout au pays et à faire du Canada un chef de file de l'économie. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« L'investissement dans des entreprises novatrices comme Nokia s'inscrit dans le plan de notre gouvernement pour faire croître l'économie et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne en Ontario. Nokia est un chef de file mondial des technologies 5G, et son engagement envers Ottawa et l'Ontario témoigne du type de travail de haut calibre dont cette région est capable. Il s'agit d'une démonstration remarquable du leadership du Canada dans une économie axée sur les technologies. »

-- Le secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Stéphane Lauzon,

« Nokia possède une riche histoire au Canada en ce qui a trait à l'innovation, et nous sommes ravis du soutien qui nous est offert par le gouvernement du Canada. Avec le déploiement progressif de la technologie 5G, les innovations mises au point au Canada auront des retombées dans le monde entier. »

-- Le président de Nokia Canada, Richard Herald

Les origines de Nokia à Ottawa remontent à Newbridge Networks, qui a été lancée en 1986, puis acquise par Alcatel en 2000. En 2006, Lucent Technologies et Alcatel ont fusionné leurs activités. Nokia a fait l'acquisition d'Alcatel-Lucent en 2016.

remontent à Newbridge Networks, qui a été lancée en 1986, puis acquise par Alcatel en 2000. En 2006, Lucent Technologies et Alcatel ont fusionné leurs activités. Nokia a fait l'acquisition d'Alcatel-Lucent en 2016. Cet investissement aidera Nokia à rehausser son offre en matière de services optiques, de logiciels et de routage pour le protocole Internet. Ce sont des éléments essentiels au fonctionnement de réseaux 5G de bout en bout.

Nokia établira aussi une présence de Bell Labs au Canada. Les travaux de recherche qui y seront menés porteront principalement sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. L'entreprise pourra ensuite intégrer cette nouvelle capacité dans les solutions réseaux qu'elle offre.

au Canada. Les travaux de recherche qui y seront menés porteront principalement sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. L'entreprise pourra ensuite intégrer cette nouvelle capacité dans les solutions réseaux qu'elle offre. Le trafic des données mobiles devrait être sept fois plus important en 2021 qu'en 2016. La 5G entraînera l'adoption à grande échelle de nouvelles technologies comme les véhicules autonomes et les applications intelligentes fondées sur l'Internet des objets.

Les technologies de l'information et des communications sont un important secteur de l'économie canadienne. Leur contribution au produit intérieur brut du Canada en 2017 est estimée à 76 milliards de dollars.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et de services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer de l'emploi et à faire croître l'économie du Canada. Grâce à son interface utilisateur simple, le portail Innovation Canada permet aux entreprises de tracer un portrait de leur situation et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Nous créons les technologies pour connecter le monde. Fort des capacités de recherche et d'innovation de Nokia Bell Labs, nous mettons à la disposition des fournisseurs de services de communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché. Nous adhérons aux normes d'éthique les plus élevées lorsque nous créons une technologie avec un objectif social, de qualité et d'intégrité. Nokia déploie les infrastructures pour la 5G et l'Internet des objets et façonne l'avenir des technologies afin de transformer l'expérience humaine.

