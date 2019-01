Rendre le logement plus abordable pour les familles de la classe moyenne de Chilliwack





CHILLIWACK, BC, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Les familles de la classe moyenne de Chilliwack travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et consacrer plus de temps à leurs enfants.

Jati Sidhu, député de Mission--Matsqui--Fraser Canyon, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui la construction et le financement de 67 nouveaux logements locatifs à Chilliwack dans le but d'aider les familles de la classe moyenne à avoir un chez-soi abordable.

Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, le gouvernement fédéral investit plus de 11,8 millions de dollars dans la construction de Webb Avenue Apartments, un immeuble de 4 étages qui offrira des logements sûrs et abordables à 67 familles. Tous les logements auront un loyer égal ou inférieur au seuil de 30 % du revenu médian des ménages de la région, au moins 10 % des logements seront accessibles et 27 logements seront adaptables.

Cet ensemble résidentiel, construit par Richlane Builders, offrira aux familles à revenu faible et moyen des options de logements abordables situés près des transports en commun, des écoles et des services. Par conséquent, ces familles jouiront d'une meilleure vie sociale et contribueront au dynamisme et à l'inclusivité du quartier.

L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement mise en oeuvre par l'entremise de la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

«?Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens de la classe moyenne - et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie - trouveront des logements sûrs, accessibles et abordables où leur famille pourra s'épanouir et où leurs enfants pourront apprendre et grandir. Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens grâce à des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui.?» - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

«?C'est une excellente nouvelle pour les familles de la classe moyenne de Chilliwack qui emménageront dans ces nouveaux logements locatifs abordables, puisqu'elles auront ainsi accès à une base sur laquelle elles fonderont leur réussite sociale et économique. De plus, ce projet permettra de créer des emplois et de stimuler l'économie locale.?» - Jati Sidhu, député de Mission--Matsqui--Fraser Canyion

«?Nous sommes très heureux de participer à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, un programme qui fait la promotion d'options de logement novatrices et socialement responsables. Les avantages que procure ce programme vont au-delà des 67 logements que nous construisons actuellement. Il donne à notre équipe la souplesse nécessaire pour investir dans de futurs ensembles d'habitation qui offriront encore plus de logements à notre communauté.?» - Brian Burr, Richlane Builders

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les communautés rurales et nordiques au pays.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars durant la période allant de 2018 à 2021.

Les fonds prévus dans le cadre de l'iFCLL encourageront la construction de plus de 14?000 logements locatifs partout au pays.

Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la communauté.

pour répondre à un besoin démontré de la communauté. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Le taux d'inoccupation sur le marché des logements locatifs est de 1,7 % à Chilliwack .

. L'immeuble Webb Avenue Apartments permettra d'atteindre des économies d'énergie de 16 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 39,5 %.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

