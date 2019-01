Great-West Lifeco reconnue par le CDP comme chef de file de la gestion des risques liés au carbone et au climat





WINNIPEG, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la note A- (leadership) au questionnaire du CDP sur les changements climatiques pour l'année 2018. Ce questionnaire permet d'identifier les chefs de file mondiaux de la gestion des risques liés au carbone et aux changements climatiques et des occasions de réduction des émissions de carbone. Great-West Lifeco s'est une fois de plus classée au premier rang des compagnies d'assurance au Canada et figure parmi les sept meilleures sociétés au Canada.

«?Cette réussite traduit notre engagement à présenter des données de grande qualité sur les émissions des gaz à effet de serre et à réduire globalement notre empreinte dans nos activités mondiales, a affirmé M. Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. Nous nous engageons à bien gérer notre empreinte écologique pour créer des collectivités plus saines et plus fortes à l'échelle du Canada.?»

Tout au long de l'année de référence, les équipes de gestion des immeubles et de l'actif de Great-West Lifeco ont uni leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en mettant à exécution des initiatives réalistes et viables sur le plan économique, comme des mises à niveau de l'équipement de bâtiments, des projets courants de mise en service et d'autres améliorations d'ordre opérationnel et changements comportementaux.

Anciennement appelé le Carbon Disclosure Project, le CDP est un système mondial de divulgation qui permet aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements de gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 650 investisseurs détenteurs d'un actif de 87 billions de dollars US présentent des demandes de renseignements sur les changements climatiques, l'eau et les forêts par l'entremise du CDP. Les sociétés déclarantes représentent désormais plus de 50 pour cent de la capitalisation boursière mondiale.

Pour consulter tous les résultats au questionnaire du CDP, allez à l'adresse CDP.net.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,4 billion de dollars au 30 septembre 2018, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site greatwestlifeco.com.

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

