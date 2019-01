Invitation aux médias - Le CISSS de Chaudière-Appalaches obtient la certification « Entreprise en santé-Élite »





LÉVIS, QC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse, alors que sera dévoilé publiquement l'obtention de la certification « Entreprise en santé-Élite » par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Le président-directeur général (PDG) du CISSS de Chaudière-Appalaches, M. Daniel Paré, ainsi que les co-responsables de la démarche, le président-directeur général adjoint (PDGA) M. Patrick Simard et la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), Mme Marie?Michèle Fontaine, se feront un plaisir de vous accueillir.

Quand? Lundi, le 28 janvier 2019, à 13 h

Où? À l'Hôtel-Dieu de Lévis, salles Lévis-Saint-David (1er étage)

143, rue Wolfe

Lévis (Québec) G6V 3Z1

