Bangkok Airways, première compagnie aérienne à ouvrir une liaison aérienne directe entre Bangkok et Cam Ranh, au Viêt Nam





CAM RANH, Viêt Nam, 25 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Bangkok Airways Public Company Limited, a inauguré aujourd'hui avec succès son premier vol Bangkok -- Cam Ranh. La direction de Bangkok Airways et un représentant de l'ambassade de Thaïlande au Viêt Nam, ont assisté à la cérémonie inaugurale, qui s'est tenue à l'aéroport international de Cam Ranh, au Viêt Nam. Les autorités vietnamiennes concernées leur ont réservé un accueil chaleureux.

Bangkok Airways est la première compagnie aérienne à ouvrir la liaison aérienne directe Bangkok -- Cam Ranh. La ville, surnommée la « Riviera de la mer de Chine méridionale », se trouve sur la côte sud-est du Viêt Nam, à 30 minutes seulement de Nha Trang, l'une des destinations balnéaires les plus prisées et qui compte une multitude d'activités touristiques et ludiques : temples bouddhistes, églises catholiques de style gothique, sources thermales naturelles, champs de sel et chutes uniques. En outre, la liaison avec Cam Ranh permettra aux passagers voyageant à bord des compagnies partenaires partageant le code de Bangkok Airways de relier plus facilement Dalat et Mui Ne et ensuite Hô Chi Minh-Ville.

Lien vidéo de Cam Ranh : https://www.youtube.com/watch?v=bN3VmZtwSkM

Cam Ranh est la quatrième destination au Viêt Nam à intégrer le réseau de Bangkok Airways. Elle s'ajoute aux vols Bangkok -- Danang, Bangkok -- Phu Quoc et Chiang Mai ? Hanoi, lancés respectivement en mai 2016, octobre 2017 et mars 2018 et qui connaissent une franche réussite.

La compagnie aérienne exploite quatre vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) avec un Airbus A319 de 144 places, depuis le 25 janvier 2019. Le vol PG993 au départ de Bangkok (aéroport de Suvarnabhumi) a décollé à 10 h 20 et atterri à l'aéroport international de Cam Rahn à 12 h 05. Le vol PG994 au départ de Cam Ranh a décollé à 12 h 55 et atterri à Bangkok (aéroport Suvarnabhumi) à 14 h 40.

L'ensemble des passagers de Bangkok Airways peuvent profiter de son salon à l'aéroport Suvarnabhumi, où ils peuvent sans frais déguster une multitude de collations et de boissons chaudes ou fraîches et accéder au Wi-Fi. Les passagers de la classe affaires de Bangkok Airways ou les passagers disposant d'un abonnement FlyerBonus Premier, auront à disposition des gourmandises supplémentaires au Blue Ribbon Club Lounge, qui offre des services en plus comme des repas chauds, une salle d'eau personnelle, un salon de massage, ainsi qu'une bibliothèque personnelle belle et calme, pouvant également faire office de salle de réunion personnelle.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.bangkokair.com

Demandes des médias

Bangkok Airways PCL

Tél. +66265-5664,5686

Courriel : regional@bangkokair.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/813575/Inaugural_flight_Bangkok_Cam_Ranh.jpg

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 12:40 et diffusé par :