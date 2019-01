Unifor lance un appel au boycottage des véhicules GM fabriqués au Mexique





TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Unifor a lancé un appel au boycottage des véhicules de General Motors (GM) fabriqués au Mexique pour protester contre les plans du constructeur automobile de réduire la fabrication canadienne et américaine tout en augmentant la production au Mexique.

« GM est assez arrogante pour penser qu'elle peut voler des emplois au Canada sans répercussions, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. GM fait le choix d'étendre ses activités au Mexique tout en abandonnant les collectivités qui l'appuient depuis des générations, mais il ne fait aucun doute que les consommateurs canadiens et américains peuvent également faire des choix. »

L'appel au boycottage est spécifique aux véhicules fabriqués au Mexique pour envoyer un message à GM que ses clients ne participeront pas à l'exploitation et à la trahison des travailleurs.

En cette période de profits records, GM prévoit mettre des milliers de Canadiens au chômage en fermant son usine d'Oshawa de qualité supérieure et ses quatre installations américaines, tandis que l'entreprise prend de l'expansion au Mexique pour profiter des bas salaires et de l'absence de droits de la personne et du travail.

En 2014, GM a confirmé ses plans d'investir 5 milliards de dollars américains pour doubler sa production au Mexique. Si GM ferme l'usine d'Oshawa, d'ici 2020, l'entreprise aura réduit sa production annuelle au Canada de 418 000 véhicules (67 %), tout en augmentant sa production annuelle au Mexique de 304 000 véhicules (47 %), juste avant l'expansion annoncée au Mexique.

« GM va exploiter encore plus les travailleurs mexicains juste avant l'entrée en vigueur de l'ACEUM, a déclaré M. Dias lors d'une conférence de presse à Toronto. L'usine d'Oshawa est une usine très performante et viable que la cupide General Motors abandonne dans le seul but de gonfler ses profits en versant aux travailleurs mexicains des salaires de misère. »

Unifor continue de demander aux consommateurs de manifester leur appui en achetant des véhicules fabriqués par des syndicats nord-américains, y compris des produits GM (une liste se trouve ici). Le syndicat a également lancé un nouveau message publicitaire télévisé qui explique comment identifier l'endroit où votre véhicule est fabriqué grâce à son numéro d'identification du véhicule. Pour obtenir de plus amples informations, visitez SauvonsOshawaGM.ca.

« Nous demandons à tous les Canadiens d'adopter cette position pour défendre nos emplois et pour défier les sociétés internationales qui cherchent à accroître leurs bénéfices en profitant des travailleurs », a déclaré M. Dias.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

