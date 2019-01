Stimulation de la croissance économique dans le Nord grâce à la stratégie de croissance panterritoriale





Le gouvernement du Canada collaborera avec les partenaires territoriaux et autochtones et des intervenants afin d'élaborer la stratégie

IQALUIT, le 25 janv. 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) souhaite recueillir des commentaires auprès des gouvernements territoriaux et autochtones, de l'industrie, des collectivités autochtones, des organisations et du milieu universitaire dans le but d'élaborer une stratégie de croissance panterritoriale. Cette stratégie vise à favoriser la croissance économique, à attirer des investissements et à créer des emplois de classe moyenne pour les habitants du Nord et tous les Canadiens.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor, a annoncé le lancement d'un processus de consultation qui sera réalisé par l'entremise d'une consultation en ligne et de tables rondes en personne.

La stratégie de croissance travaillera en harmonie avec le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (CSAN), et contribuera à la mise en oeuvre des éléments économiques associés au Cadre au sein des trois territoires sur une période de cinq ans. La stratégie mettra l'accent sur l'identification des priorités d'investissement stratégiques afin de renforcer les capacités et de positionner le Nord pour la prospérité économique à long terme.

Les discussions porteront principalement sur quatre axes d'intervention : les secteurs d'extraction des ressources, les investissements dans l'infrastructure et le développement, la diversification économique et l'innovation, y compris le tourisme, et la main-d'oeuvre qualifiée. Les commentaires recueillis dans le cadre du processus de consultation permettront d'orienter l'élaboration de la stratégie de croissance panterritoriale en se fondant sur des initiatives ciblées à l'échelle de ces axes d'intervention.

L'élaboration de cette stratégie fait suite à l'annonce du ministre Bains en avril 2017 décrivant comment chacun des agences de développement régional (ADR) du Canada préparerait une stratégie de croissance économique visant à saisir les possibilités d'affaires et de croissance des emplois créées par l'économie de l'innovation.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que pour être concurrentiels sur le marché international, nous devons miser sur les réalisations antérieures, soulever les défis et saisir les nouvelles occasions de développement économique permettant d'aider le pays à se positionner pour l'avenir. Le processus d'engagement de CanNor appuiera la collaboration des partenaires territoriaux et autochtones et permettra d'harmoniser la stratégie avec les avantages uniques du Nord. »

L'honorable Navdeep Bains

ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Notre gouvernement s'est engagé à développer le plein potentiel économique du Nord canadien. Les consultations sur une stratégie de croissance panterritoriale nous aideront à bâtir des partenariats solides et inclusifs au profit des résidants du Nord et, en fait, de tous les Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc

ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« Le processus de consultation et les consultations du gouvernement du Canada auprès des partenaires et des intervenants du Nord constituent une étape importante dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie, qui nous permettra de concentrer les efforts de collaboration afin de miser sur les forces des territoires. Il est essentiel de tirer parti des esprits aiguisés du Yukon pour trouver des solutions innovatrices qui favoriseront la diversification économique et la croissance durable à long terme dans le Nord. »

Larry Bagnell

député du Yukon

« Grâce à ce processus de consultation, nous serons en mesure de faire preuve d'audace et de collaborer afin de mettre au point une stratégie de croissance panterritoriale qui permettra de mettre le Nord sur la voie de sa prospérité future. Les Territoires du Nord-Ouest ont beaucoup à offrir sur le plan de l'ouverture de la voie à de nouvelles possibilités d'affaires et de la recherche de façons innovatrices d'appuyer la prospérité économique de notre pays. »

Michael McLeod

député des Territoires du Nord-Ouest

Tous les territoires ont une population plus jeune que le Canada dans son ensemble; plus de 60 % de la population est âgée de moins de 40 ans.

La population autochtone dans les Territoires s'élève à plus de 20 000 pour les Premières Nations, 4 500 pour les Métis et 34 400 pour les Inuits.

Les trois territoires abritaient un peu plus de 4 400 petites et moyennes entreprises (PME) en 2015.

