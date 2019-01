Le concept de "Sovereign Equity", une solution au problème de la dette souveraine et des inégalités financières, s'invite au débat à Davos





Considérant la nécessité de s'attaquer fermement aux inégalités qu'apportera la quatrième vague de mondialisation - la "mondialisation 4.0" - le cabinet de conseil en migration par l'investissement Henley & Partners a lancé le concept de "Sovereign Equity" à Davos cette semaine.

Le "Sovereign Equity" est un moyen pour les gouvernements de parvenir à l'équilibre budgétaire et à la croissance économique sans gonfler leur dette. Il remédie activement aux inégalités et aux déséquilibres croissants inhérents au financement traditionnel par emprunt souverain grâce à l'engagement de la communauté mondiale des investisseurs fortunés.

Dans le cadre d'une discussion publique multipartite à Davos réunissant des chefs de gouvernement, des ministres, des universitaires et des experts de renom, les intervenants ont examiné les effets transformateurs des programmes bien régulés de migration par l'investissement sur l'économie et la société en général; ils ont montré notamment qu'ils soutiennent la croissance et créent des opportunités d'emploi.

Expliquant que le Sovereign Equity pouvait apporter un changement fondamental à la question du financement souverain, des investissements directs étrangers et des dépenses publiques,M. Christian H. Kälin, président du groupe Henley & Partners, a déclaré: "Le Sovereign Equity est à la fois une évidence et une révolution. La crise financière de 2008 et ses séquelles persistantes montrent clairement que l'augmentation constante de la dette souveraine n'est pas une solution durable. En particulier, les États souverains dépourvus de ressources naturelles abondantes et incapables de générer d'importantes recettes fiscales doivent trouver une autre solution leur permettant d'être compétitifs sur les marchés mondiaux et d'éviter des niveaux d'endettement dangereux qui menacent gravement leurs économies et leurs populations."

M. Kälin a ajouté que "des programmes de migration par l'investissement bien gérés non seulement favorisent l'afflux de liquidités non liées à la dette dans les pays d'accueil, mais attirent en outre des investissements étrangers directs importants, ainsi que des compétences et une expérience précieuses. Cette combinaison ? lancée à Davos en tant que concept du "Sovereign Equity" ? peut favoriser l'indépendance financière d'une nation et y créer des opportunités à tous les niveaux, ce qui profite également à la communauté internationale."

Parlant de l'impact positif sur son pays du programme de citoyenneté par l'investissement mis en oeuvre à Antigua-et-Barbuda, M. Gaston Browne, Premier ministre de ce pays des Caraïbes , a déclaré que le programme représente 15% des recettes annuelles du trésor public. "Le Sovereign Equity, cela signifie que les investisseurs achètent à Antigua. Cela nous a aidés à rembourser intégralement notre dette à l'égard du FMI, à développer de multiples industries créatrices d'emplois pour nos citoyens et à réaliser des investissements stratégiques qui profiteront à tous les habitants de nos îles, que ce soit par le biais d'infrastructures ou de pensions."

De même, M. Edward Scicluna, ministres des finances de Malte, a déclaré que les programmes de migration par l'investissement avaient eu un impact profond sur son pays, soulignant que quatre ans seulement après le lancement du programme d'investisseurs individuels de Malte (PII), le pays affichait l'un des taux de croissance du PIB les plus élevés et l'un des taux de chômage les plus faibles de tous les États membres de l'UE. "Notre économie s'est avérée remarquablement forte, au point d'afficher un excédent budgétaire avec ou sans PII. Pour nous, le Sovereign Equity, cela veut dire des compétences et une expérience mondiales qui sont investies à Malte et qui créent une valeur significative. Les capitaux mobilisés grâce au Sovereign Equity nous permettent de réaliser des investissements stratégiques qui amélioreront la vie des citoyens maltais pendant de nombreuses années."

À la suite des discussions tenues à Davos cette semaine, M. Kälin s'est dit impatient de dialoguer avec les gouvernements et les institutions internationales au sujet de l'extraordinaire potentiel du Sovereign Equity pour aider les pays à parvenir à l'autonomie financière et à une croissance véritables: "S'il est essentiel pour les petits pays, le Sovereign Equity est également un moyen pour les grandes économies de stimuler la croissance et la création d'emplois dans les régions économiquement sous-développées. L'avenir, c'est le Sovereign Equity, pas l'augmentation de la Sovereign Debt!"

Pour télécharger le texte complet de la déclaration, cliquer ici

