Danse et arts numériques rapprochent les corps : L'Abitibi-Témiscamingue se téléporte à Montréal!





ROUYN-NORANDA, QC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Petit Théâtre du Vieux Noranda, en collaboration avec le collectif de danse contemporaine Danse to Go et les étudiants de la maîtrise en création numérique de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), termine une semaine de résidence : le laboratoire de création sur l'interactivité dans les arts de la scène. Ce soir, à compter de 17 h, les expérimentations de la résidence seront présentées en simultané (grâce à la Station SCENIC), à la fois au Monument national (Montréal) et au Petit Théâtre du Vieux Noranda (Rouyn-Noranda). Le laboratoire, rendu possible grâce au financement de La danse sur les routes du Québec, constitue une étape de recherche pour la création du spectacle « Corps numérique, corps dansant ». Il sera possible aussi de vivre l'expérience en « Live 360 », sur la page Facebook et le compte YouTube du Petit Théâtre du Vieux Noranda.

« La Station SCÉNIC, dispositif de téléprésence réseautant 22 salles de spectacle au Québec, permet aux régions de mettre en lumière leurs expertises et leurs talents. Avec ce type de dispositif, c'est l'émetteur qui est au centre », explique Rosalie Chartier-Lacombe, directrice générale du Petit Théâtre du Vieux Noranda.

« Ce laboratoire est un véritable défi pour nous en tant que danseuse, mais il est également une première expérience numérique inspirante et trippante. Nous découvrons et apprenons ce nouveau langage qui nous ouvre des opportunités créatives. Ce processus nous amène aussi à apprivoiser la distance entre nous, mais la symbiose, qui caractérise notre collectif, nous permet de communiquer efficacement », témoignent les danseuses du collectif.

« La résidence est une occasion particulièrement intéressante d'explorer l'interaction humains-machines, dans un contexte professionnel, ce qui correspond aux objectifs de mon cours. En plus de cela, c'est toujours des expériences fortes enrichissantes et stimulantes », mentionne Jean-Ambroise Vesac, professeur en design expérientiel à l'UQAT et artiste en création numérique.

