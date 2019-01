Zurich Canada lance une nouvelle assurance voyage pour les Canadiens qui voyagent à l?étranger





Cette nouvelle assurance voyage inclut une protection médicale afin d?aider à combler l?écart laissé par les soins de santé offerts aux Canadiens lorsqu?ils sont en-dehors du pays

TORONTO, 25 janvier 2019 /CNW/ - Alors que le nombre de Canadiens qui voyagent outre-mer et aux États-Unis augmente1, Zurich Insurance, l?un des trois plus importants fournisseurs d?assurance voyage au niveau international, a annoncé aujourd?hui le lancement de l?assurance voyage Zurich, une nouvelle protection voyage proposée aux Canadiens qui voyagent à l?étranger. Des protections sont offertes pour des soins médicaux et dentaires d?urgence, l?annulation et l?interruption de voyages, la perte et l?endommagement des bagages, les accidents de vol et de voyage, ainsi que des services d?assistance voyage 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

« Notre engagement envers l?industrie des voyages s?est accentué avec la montée de la popularité des voyages internationaux chez les Canadiens, » déclare Saad Mered, PDG de Zurich Canada. « Nous sommes emballés d?ajouter de nouvelles capacités à Zurich Canada, renforçant ainsi nos offres de base afin de répondre à la demande croissante pour des plans de protection voyage pratiques, sur mesure et conformes. »

La nouvelle proposition de Zurich Canada sera offerte par le biais de distributeurs au sein de l?industrie des voyages, tels que lignes aériennes, chaînes hotelières, agents de voyage et compagnies de croisière en ligne, au Canada ainsi qu?aux États-Unis. Ces distributeurs incorporeront l?offre de Zurich dans le but de rehausser l?expérience de voyage des Canadiens.

Selon John Thain, vice-président des voyages, accidents et maladies chez Zurich Canada, qui possède 25 ans d?expérience dans le domaine de l?assurance voyage, « L?assurance maladie offerte aux Canadiens ne les accompagne pas au-delà des frontières; ils ont donc besoin d?une protection voyage offrant une couverture médicale fiable. Notre nouvelle assurance a été conçue afin d?aider les voyageurs à combler ces lacunes. »

En plus de la protection médicale, de cancellation de voyage et sur les bagages, la nouvelle assurance inclut l?accès à l?assistance voyage de Zurich, un service d?aide offert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine administré par World Travel Protection, une filiale de Zurich basée à Toronto. Depuis plus de 25 ans, World Travel Protection procure des services d?assistance médicale, voyage et sécurité, complétés d?une application mobile, à plus de 3,8 millions de voyageurs.

Au Canada, Zurich Canada est souscrit par Zurich Insurance Company Ltd (succursale canadienne) et fait partie de Zurich Insurance Group, un fournisseur d?assurance mondial basé en Suisse qui possède des filiales autorisées à fournir une protection voyage dans de multiples zones géographiques à travers le monde. En 2017, Zurich a acquis Cover-More Group Limited, un spécialiste mondial de l?assurance voyage et fournisseur d?assurance médicale basé en Australie. D?autres filiales de voyage de Zurich incluent Travelex, basé aux États-Unis, ainsi que les marques latino-américaines Travel Ace et Universal Assistance.

Pour plus d?information au sujet des solutions voyage de Zurich Canada, visitez le site https://www.zurichcanada.com/en-ca/industries/travel.

À propos de Zurich North America

Pour plus d?information au sujet de Zurich, visitez le site https://www.zurichna.com/zna/services/about-zurich

1 Statistique Canada. Bilan de fin d?année, 2017. Le nombre de Canadiens qui voyagent outremer a augmenté chaque année depuis 2013, atteignant un nombre record de 12,8 millions de voyages en 2017. De plus, après trois ans de déclin, le nombre d?excursions d?une journée et de voyages d?une nuit aux États-Unis effectués par les résidents canadiens a augmenté de 2,7% en 2017, pour atteindre 42,1 millions.

